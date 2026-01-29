El PP defiende protocolo para atender casos de infarto y denuncia "sensacionalismo" de Soria ¡Ya!

Jueves, 29 Enero 2026 11:20

El procurador popular por Soria, Pedro Antonio Heras, ha lamentado el sensacionalismo y ha denunciado hoy la falta de rigor de Soria Ya que, a su juicio, hace política con falsedades. al divulgar un video sobre la atención al infarto agudo de miocardio de Soria y los mayores riesgos que tienen los ciudadanos en la provincia.

Ante "semejante despropósito", el procurador popular por Soria, Pedro Antonio Heras Partido Popular, ha aportado en un comunicado lo que ha calificado de datos fiables con las siguientes consideraciones:

El modo de actuación en caso de infarto agudo de miocardio (IAM) esta protocolizado en el Código Infarto de Castilla y León, el cual fue elaborado por 17 expertos en cardiología y está avalado por la Asociación Española de Cardiología.

Cuando se produce un episodio de IAM el traslado se realiza en una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME), "no en una UVI móvil como dice la plataforma/partido político (según les convenga) ¡Soria YA!".

Respecto a la dotación de recursos disponibles para el transporte sanitario urgente en la provincia de Soria, Heras ha señalado que se dispone de dos unidades de soporte vital avanzado, una terrestre (Unidad Médica de Emergencias) y desde el 1 de enero del 2026 una aérea (helicóptero sanitario), ambas dotadas de personal y medios para proporcionar atención especializada de urgencia, y traslado asistido, donde se precise.

También se cuenta con 12 unidades de soporte vital básico distribuidas por toda la provincia destinadas de forma prioritaria al transporte sanitario primario.

Respecto al transporte urgente interhospitalario o secundario, la provincia cuenta de dos unidades de soporte vital avanzado.

La media de traslados interhospitalarios requeridos diariamente para el traslado de pacientes que precisan pruebas diagnósticas y/o tratamiento específico, como el que puede precisar el código infarto, es de aproximadamente 1 al día.

En el año 2025 en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, se produjeron un total de 88 infartos agudos de miocardio.

En todos los casos, se aplicó el vigente Código Infarto para la atención de este tipo de patología en Castilla y León.

De ellos, en 56 pacientes no se diagnosticó una elevación del segmento ST, situación que implica un margen de 24 horas para la realización de la técnica de intervención coronaria percutánea.

A los 32 casos restantes que mostraban una elevación del segmento ST fueron atendidos con carácter general en la UCI y se aplicó, con urgencia, el tratamiento de fibrinólisis según establece el Código Infarto de Castilla y León. En las horas siguientes se procedió al traslado a la Unidad de Hemodinámica del Hospital Universitario de Burgos.

Se constata pues, una manipulación de los datos cuando en el vídeo de Soria ¡YA! asegura que se aplica la fibrinolisis al 38% de los casos. No resulta cierto ya que se aplica al 100% de los casos donde procede.

Los 56 casos restantes donde no procede están dentro del margen de 24 horas donde ya se practica la técnica de ICP en la Unidad de Hemodinámica, generalmente en el Hospital Universitario de Burgos, el hospital de referencia de Soria.

El tratamiento de fribrinolisis es un procedimiento reglado y reconocido en la Estrategia de Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST tal y como se establece en el Código Infarto de Castilla y León. Soria ¡YA! se opone a la ciencia y a los especialistas en cardiología desacreditando la fibrinólisis.

Por último, ha reseñado que uno de los objetivos generales del Código Infarto de Castilla y León es disminuir la mortalidad y morbilidad causadas por el infarto agudo de miocardio. En caso de morbilidad según los datos del INE de 2023 ajustados por edad, arrojan las siguientes cifras por 100.000 habitantes: España 119 casos, Castilla y León 112,6 casos y Soria 110,9. Respecto a la mortalidad las mismas tasas por 100.000 habitantes respecto al año 2024, los datos del INE son: España 24,6 casos, Castilla y León 22,3 casos y Soria 16 casos.

Los datos expuestos demuestran, según ha resaltado Heras, que el Complejo Asistencial Universitario de Soria, junto con la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, disponen de recursos para prestar la adecuada atención de las patologías tiempo dependientes, como el infarto agudo de miocardio.

"Frente a la actitud de ¡Soria YA! basada en la falsedad, el victimismo, la búsqueda de rédito político a toda costa y la creación de alarma social, desde el PP actuamos con seriedad, respeto a la ciencia y a los profesionales de la sanidad", ha concluido.