Alvise Pérez acusa a "casta" política de dividir a los españoles

Martes, 10 Marzo 2026 18:13

Alvise Pérez, de Se Acabó la Fiesta, ha dejado esta tarde en Soria sus mensajes contra los políticos profesionales y un sistema político que se olvida de los que lo sustentan.

Pérez ha expresado su hartazgo de que los guardias civiles no tengan ni para chalecos antibalas, que para llegar a Soria las carreteras sean bache tras bache, o que se mueran casi medio centenar “de paisanos míos en unos carriles de trenes que da pena verlos”.

"Estamos hartos de que el dinero de 96 millones de turistas no repercuta en servicios públicos. El centro de refugiados que quieren montar aquí en Soria llevará gimnasio. Al final hemos normalizado que el recurso de todos, lo gestionen para colocarse ellos toda la vida para dietas y salarios inmorales”, ha censurado.

Pérez, que lleva poco más un año en el Parlamento europeo, ha señalado que los eurodiputados tienen dos millones de euros para asesores, cuando los plenos están casi siempre vacíos.

“A mi por ir dos días a firmar, me pagan más que lo que cobraba mi madre limpiando ancianos y limpiando casas. A mi me parece inmoral y todos los partidos (PP, PSOE, Vox), han estado durante años cobrando y callándose”, ha señalado.

Pérez ha asegurado que es la realidad de la casta política que ha dividido a todos los españoles, sin distinción de ideología, que ha calificado como una mentira para que loe españoles estén divididos y peleados entre ellos.

“Frente al odio exacerbado de todos los proyectos, estamos intentando hacer un discurso, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, de unión. Estoy harto de levantarme todos los días y a las dos horas, después de leer los medios, estar cabreado”, ha asegurado.

Pérez ha acusado a los partidos políticos de acostumbrar a los españoles a convivir con la miseria y la pobreza, mientras más de la mitad de lo que ganan los trabajadores van para impuestos.

“¿Por qué Soria está siendo maltratada, dejada, humillada y olvidada? ¿Por qué los andaluces tenemos que pagar el doble de IRPF que un vasco, por el cupo? ¿Por qué tenemos que pagar más impuestos? ¿Somos españoles de segunda?”, ha cuestionado.

Se Acabó la Fiesta, constituido como partido hace seis meses, tiene más de 10.000 afiliados, según ha asegurado Pérez.