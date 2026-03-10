ASAJA Soria exige medidas urgentes ante fuerte encarecimiento de costes de producción

Martes, 10 Marzo 2026 18:30

Más de dos millares de agricultores y ganaderos de Castilla y León se han concentrado esta mañana en el centro logístico de hidrocarburos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para protestar por el fuerte encarecimiento de los costes de producción agrarios, especialmente el gasóleo agrícola y los fertilizantes.

Entre ellos, se encontraba una delegación de ASAJA Soria, encabezada por la presidenta, Ana Pastor, el vicepresidente, Fernando Borque, y el secretario general, Sergio Moreno.

Además de profesionales del campo provincial, también acudió hasta Santovenia un ingenioso, y ya histórico artefacto de ASAJA Soria, a modo de carromato con barriles en los que se podía leer ‘Ruina Soria’, que dio color y vistosidad a la acción reivindicativa, y que ya había estado presente años antes en movilizaciones de este tipo.

Los manifestantes, convocados por ASAJA, Upa-Coag y Uccl, han denunciado lo que consideran subidas “especulativas” del combustible, así como de los fertilizantes agrarios que están poniendo en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones.

Para ASAJA, el aumento de los costes energéticos y de insumos agrícolas se está produciendo justo en el momento de mayor actividad en el campo, cuando las labores de fertilización y siembra requieren un elevado consumo de combustible.

Para esta organización, “la avaricia de las petroleras ha encarecido los combustibles en un 50% en cuestión de un mes. El sector agrícola ha estado meses sin poder trabajar por las lluvias y que es ahora cuando más gasóleo agrícola se está gastando, lógicamente”.

Además, desde ASAJA se ha comentado a los medios de comunicación justo a las puertas del centro logístico que “el consumo aproximado de gasóleo agrícola en Castilla y León está en unos 312 millones de litros, lo que significa que una explotación agrícola de esta comunidad con una media de 250 hectáreas a 70 litros por hectárea de consumo, gasta aproximadamente unos 17.000 litros al año; Con el incremento solo en el sobrecoste que ha tenido estos días el gasóleo, estaríamos hablando de unos 8.000 euros a mayores, es inasumible, son más los costes que el beneficio”.

Además, el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, aprovechó su intervención para reclamar con firmeza una intervención rápida y estratégica tanto del Gobierno de la nación como de las distintas administraciones competentes, subrayando que “la soberanía alimentaria y la supervivencia de los agricultores y ganaderos dependen de medidas valientes que protejan al sector primario de las oscilaciones inasumibles de los mercados internacionales de energía”.

Por último, se ha anunciado por parte de los manifestantes una nueva concentración de protesta para el próximo 18 de marzo, esta vez en Valladolid capital ante la Delegación del Gobierno y de la Junta de Castilla y León.