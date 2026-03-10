UGT Soria conmemora el 50 aniversario de su refundación

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en Soria conmemora hoy el 50 aniversario de su refundación, un hito que simboliza, según ha resaltado el sindicato, medio siglo de compromiso con los derechos laborales, la justicia social y el progreso de la provincia.

Tras décadas de clandestinidad durante la dictadura, UGT volvió a reorganizarse en Soria en 1976, recuperando su actividad sindical y convirtiéndose desde entonces en una voz fundamental en la defensa de las trabajadoras y trabajadores sorianos.

Aquella refundación supuso el inicio de una etapa marcada por la participación activa en la consolidación de la democracia y en la mejora de las condiciones laborales en todos los sectores.

A lo largo de estos cincuenta años, UGT Soria ha desempeñado un papel clave en la negociación colectiva, la defensa del empleo digno, la igualdad de oportunidades y la protección social.

Su trabajo ha contribuido a impulsar avances laborales y sociales que hoy forman parte del día a día de miles de personas trabajadoras en la provincia.

"Tenemos que agradecer el esfuerzo y sacrificio de aquellos insignes compañeros que militando en el lado correcto de la historia y tras décadas de clandestinidad constituyeron el primer Comité Provincial de la UGT en Soria, nombres como Antonio Ruiz, Amador Velasco, Pedro Marrón, Luis Cabrejas entre tantos otros permanecen indelebles en nuestra memoria", ha señalado en un comunicado el actual secretario provincial del sindicato, Juan Manuel Peña.

Desde UGT Soria han querido además poner en valor el compromiso de generaciones de sindicalistas que, con esfuerzo y dedicación, han hecho posible que el sindicato siga siendo una herramienta necesaria para mejorar la vida de la clase trabajadora a lo largo de estos 50 años.

En este 50 aniversario, UGT Soria ha resaltado que reafirma su compromiso de seguir trabajando por el empleo de calidad, la cohesión social y el desarrollo de la provincia, afrontando los desafíos del nuevo contexto laboral con la misma determinación que ha caracterizado al sindicato a lo largo de su historia.