Los partidos políticos rivalizan en sus propuestas sobre fiscalidad

Martes, 10 Marzo 2026 12:40

La política fiscal es uno de los apartados que configuran los diferentes programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo. De menos impuestos a progresivos por tramos, hay opciones para elegir.

El Partido Popular plantea entre sus medidas para las autonómicas una nueva bajada en la tarifa autonómica del IRPF para todos los contribuyentes y con mayor incidencia en las rentas bajas y clases medias así como aprobar una nueva bonificación tributaria para extender de forma progresiva la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones a los familiares cercanos, hermanos, tíos, sobrinos.

También se compromete a aprobar impuestos cero en el medio rural (97% municipios) para compra de primera vivienda habitual, de inmuebles que se afecten a actividad económica y transmisión de explotaciones agrarias prioritarias o de maquinaria;: aprobar impuestos cero para escrituras de agregación, agrupación y desagregación de fincas rústicas para afectarlas a explotaciones agrarias prioritarias y escrituras sobre estos supuestos o para la división de suelos de uso industrial y terciario en el medio rural y una nueva ley de asistencia al contribuyente y carpeta fiscal con toda la información del ciudadano.

PSOE

El PSOE se compromete a implantar deducciones hasta el 25 por ciento en la base liquidable autonómica del IRPF para quienes vivan y trabajen en zonas escasamente pobladas. incentivos fiscales para autónomos y empresas que desarrollen su actividad en territorios con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado e incentivos fiscales para la mejora de la eficiencia energética, como la instalación de paneles solares, sistemas térmicos eficientes o mecanismos de ahorro de agua.

También plantea ayudas fiscales para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas escasamente pobladas y para favorecer la puesta en el mercado de viviendas vacías que equilibren el mercado del alquiler, moderen los precios y faciliten la accesibilidad así como bonificaciones fiscales para alquiler asequible, con una deducción en el tramo autonómico del IRPF para propietarios particulares que arrienden viviendas a precios por debajo del alquiler medio de la zona o a inquilinos jóvenes con rentas bajas.

Vox

El compromiso de Vox, en materia fiscal, es acometer la propuesta nacional de simplificar y reducir los tipos del IRPF con un solo tramo nacional, acabando con el tramo autonómico: mínimo exento de 22.000 euros, primer tramo hasta los 70.000 euros a un tipo del 15 por ciento y segundo tramo a partir de los 70.000 euros, a un tipo del 25 por ciento.

También plantea aumentar la deducción autonómica en el IRPF, eliminando el límite de renta, con importes más elevados por cada hijo: 1.500 euros por el primero, 2.000 euros por el segundo y 3.000 euros por el tercero.

Además compromete la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones a todos los grados, en tanto no se produzca su derogación, exigir una bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio en Castilla y León hasta que se produzca su derogación a nivel estatal y acabar con todos los tributos propios y reducir todas las tasas autonómicas, especialmente el impuesto sobre la afección medioambiental.

Soria ¡Ya!

El movimiento ciudadano incluye en su programa deducciones en el IRPF por residencia en municipios y provincias afectadas por la despoblación, incremento de deducciones por nacimiento, adopción y familia numerosa en pueblos de menos de 5.000 habitantes y deducción del 15 por ciento para menores de 45 años en la adquisición de su primera vivienda en el medio rural.

Además plantea deducciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compraventa de viviendas por debajo de 200.000 euros en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 si distan menos de 30 kilómetros de la capital de provincia así como un tipo súper reducido (0,01%) en Transmisiones Patrimoniales para menores de 45 años al comprar vivienda rural.

Otra medida impositiva es la asignación del 100 por ciento del impuesto de afección medioambiental por determinados aprovechamientos del agua a los municipios que la sufren directamente.

Podemos Alianza Verde

La coalición de izquierdas plantea el establecimiento de un impuesto oneroso a las viviendas vacías a modo de impuesto autonómico, y ejecutado para su cobro mediante recargo en el IBI y la creación de un Impuesto sobre el Patrimonio Inmobiliario de las personas jurídicas para gravar a los fondos de inversión que especulan con la vivienda.

También se compromete a eliminar de manera inmediata, nada más iniciarse la legislatura, cualquier política fiscal que suponga regalos o beneficios fiscales evidentes para las personas ricas, introducir criterios de género en la fiscalidad para conseguir de manera eficaz la progresividad atendiendo a las desigualdades económicas y sociales que sufren las mujeres y la creación de un nuevo impuesto medioambiental autonómico que grave las afecciones e impactos visuales y medioambientales adversos por infraestructuras de generación de energía.

Unión del Pueblo Leonés

La UPL defiende en su programa establecer una fiscalidad diferenciada con rebajas en el IRPF para asentar población en el medio rural y ayudas directas a empresas y autónomos que se asienten en el medio rural, reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda rural o familias numerosas, ajustar la cuota de autónomos a sus ingresos, eximiendo del pago a quienes no alcancen el SMI, implantar un canon energético y descuentos en la luz para la Región Leonesa por ser gran productora e implantar incentivos fiscales para las explotaciones agroganaderas familiares garantizando su viabilidad.