Podemos recurre proyectos de "drones kamikazes" que impulsan PP y PSOE en Castilla y León

Lunes, 09 Marzo 2026 12:50

Podemos Castilla y León ha presentado un recurso ante la Junta de Castilla y León para frenar los proyectos armamentísticos que el gobierno de Mañueco está intentando implantar con carácter urgente en plena campaña electoral.

Entre esos proyectos destaca uno especialmente grave: la producción de drones kamikaze, armamento que vulnera los derechos humanos y que se pretende desarrollar en colaboración con una empresa de Emiratos Árabes Unidos.

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha señalado que esta situación “es muy grave” por varias razones.

En primer lugar, porque Emiratos Árabes Unidos es un país que “no respeta los derechos humanos”.

En segundo lugar, porque es “un país implicado en conflictos internacionales”.

Y, en tercero, porque la Junta de Castilla y León está utilizando el contexto electoral para actuar con “opacidad y sin transparencia”.

“No podemos permitir que Castilla y León se convierta en un lugar donde se fabriquen armas que pueden acabar siendo utilizadas contra la población civil”, ha señalado Miguel Ángel Llamas.

Podemos ha decidido presentar este recurso para que el Gobierno de Mañueco se vea obligado a paralizar estos proyectos armamentísticos.

También se dirige al Gobierno de España y el PSOE. Mientras el Partido Socialista utiliza el “no a la guerra” durante esta campaña electoral, al mismo tiempo está impulsando planes de rearme para que en Castilla y León se trabaje para fabricar armas.

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha cuestionado el papel de PP y PSOE y les ha pedido que “se aparten” si “lo único que tienen que ofrecer para Castilla y León son fábricas para matar”.

Podemos Castilla y León presenta un proyecto sólido para crear empleo, garantizando los derechos humanos y el futuro de nuestra tierra.

El mensaje es claro: “No vamos a permitir que en Castilla y León se trabaje para matar. Queremos que en Castilla y León se trabaje para vivir”.

Podemos alerta también que en los documentos de la Junta de Castilla y León se menciona a las universidades, intentando vincularlas a estos proyectos.

Utilizar el nombre de las universidades para impulsar proyectos de armamento vulnera la autonomía universitaria.

Por eso, Podemos solicita también la movilización de la comunidad universitaria y de toda la sociedad castellano y leonesa. “

Castilla y León no es muerte. Castilla y León es vida. Aquí trabajamos para vivir, no para matar”, ha defendido Llamas.