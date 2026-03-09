El PP visibiliza sus compromisos con sector primario, con tres apuestas

Lunes, 09 Marzo 2026 14:07

El PP ha visibilizado este lunes sus compromisos con el sector agrario, resaltando su apuesta por el regadío, la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes al campo.

La candidata por Soria, Rocío Lucas, ha visitado hoy el nuevo regadío puesto en marcha en Hinojosa del Campo, acompañada de responsables populares y por el alcalde de la localidad, Raúl Lozano, donde se ha invertido un total de 7,5 millones de euros.

Lucas ha destacado que en regadíos también se va a lleva a cabo la modernización del Campillo de Buitrago, que pondrá en valor 2.500 hectáreas con un importe total de 38 millones de euros; y además se está trabajando en la modernización del canal de Ines y Eza que supondrá una inversión de 14 millones de euros en una primera fase, y 6,9 millones en una segunda fase.

La apuesta de la Junta de Castilla y León presidida por Alfonso Fernández Mañueco ha llevado a cabo infraestructuras rurales de caminos en la zona de concentración parcelaria de Ágreda, Aldehuela del Ágreda, Fuentes de Ágreda y Valverde de Ágreda por un valor de 7,2 millones de euros.

La candidata ha destacado que el PP es el partido del campo y quien garantiza los servicios públicos en el medio rural.

“Somos el partido del campo. Así lo ha demostrado siempre el Partido Popular con importantes medidas que avanzarán en la próxima legislatura con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. Seguiremos pagando la PAC más rápido que nadie, invirtiendo en regadíos y ayudando a la modernización de las explotaciones y a la incorporación de jóvenes al campo”, ha resaltado.

Compromiso de aumentar la bonificación de los seguros agrarios hasta el 25 por ciento

Impulsar dos planes, con fondos de 20 millones de euros, para la mejora de la ganadería extensiva y para apoyar al sector ovino y caprino.

Daremos ayudas directas para la incorporación a la actividad, relevo generacional, modernización y apoyo a la mujer rural en la producción agropecuaria.

También habrá ayudas específicas para la incorporación de socios a las cooperativas dedicadas a la transformación y la comercialización de productos en el entorno rural.

El Gobierno del PP priorizará la industria agroalimentaria del medio rural en las ayudas públicas y apoyará la promoción de los artesanos del sector agroalimentario. Y también a los artesanos y micropymes no agroalimentarias, con ayudas para su modernización, innovación y promoción.

En Sanidad el PP desarrollará los programas de atención específica a la mujer de más de 50 años y de más de 70. Especialmente en el medio rural.

Se ofrecerá 3.000 euros de ayuda para las farmacias de los pueblos cuya viabilidad esté comprometida. Asimismo, se reforzará el servicio de emergencias en el medio rural, incluyendo equipos básicos de emergencias con ambulancias medicalizadas en los puntos de atención continuada de Langa de Duero y Medinaceli.

Y en Educación mantendremos abiertos los colegios con 3 o 4 alumnos, que son 46 en Castilla y León. Se completará la digitalización y la conexión a internet de todas las aulas. Y reforzaremos los fondos para el mantenimiento y la modernización de los colegios rurales, en colaboración con las diputaciones.

En Servicios Sociales, el PP Incrementará la atención a los vecinos con ayudas para el reparto de comida a domicilio, en colaboración con las diputaciones, y en transporte, se mantendrá la gratuidad de las líneas interurbanas de autobús de la Junta con la tarjeta Buscyl, que ya ha permitido más de 7 millones de viajes gratuitos.

En vivienda, los jóvenes de Castilla y León tendrán “impuesto cero” de transmisiones en la compra de su primera vivienda habitual en el medio rural. Y si la vivienda es nueva, podrán deducirse hasta 1.500 anuales en el IRPF.

Lucas ha señalado que se seguirá ayudando a los jóvenes a pagar el alquiler, cubriendo el 60% de la renta en el medio rural, y el 75% para jóvenes, y también a comprar vivienda pública de la Junta de Castilla y León, con un descuento medio del precio de 30.000 euros.