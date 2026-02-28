Soira ¡Ya! censura falta de compromiso de PP y PSOE con infraestructuras

Sábado, 28 Febrero 2026 19:41

Soria ¡Ya! ha censurado dos incumplimientos del PP y PSOE en materia de infraestructuras de la provincia, en su jornada de campaña en la comaca del Moncayo.

Soria ¡Ya! ha desarrollado su segundo día de campaña electoral con una jornada de proximidad en el Moncayo sorian y El Burgo de Osma. La caravana también ha recorrido varios municipios del Campo de Gómara, donde ha mantenido encuentros con vecinos y ha trasladado las propuestas recogidas en su programa para estas comarcas, y que tendrá una segunda etapa durante el domingo.

En Ágreda y Ólvega, la candidatura ha insistido en la necesidad de garantizar una atención pediátrica estable en los centros de salud y en reforzar los servicios sanitarios en el medio rural. También ha defendido la reapertura como residencia de mayores de la antigua residencia Sor María de Jesús en Ágreda, con el objetivo de ampliar plazas asistenciales y generar empleo en la zona.

En cuanto a infraestructuras desde Soria ¡Ya! han recordado dos incumplimientos de PP y PSOE: la conversión de la carretera CL-101 en autovía, una promesa de los populares no realizada; y la reapertura de la Soria-Castejón, un compromiso que adquirieron Carlos Martínez y Pedro Sánchez y que tampoco se ha llevado a cabo.

"PP y PSOE nos venden compromiso pero en realidad ambos son igual de incumplidores", han señalado desde Soria ¡YA!.

En el ámbito económico, ha reiterado la implantación de un ciclo de Formación Profesional de la rama industrial en el Moncayo para consolidar el tejido productivo y responder a la demanda de personal cualificado, así como la declaración del Parque Natural del Moncayo como herramienta de protección y desarrollo sostenible.

Asimismo, la plataforma ha reprochado tanto al PP como al PSOE que no hayan aplicado de forma efectiva las ayudas al funcionamiento destinadas a territorios despoblados como Soria, pese a estar reconocidas a nivel europeo y estatal. A juicio de Soria ¡YA!, la falta de aplicación real de estas medidas supone una oportunidad perdida para mejorar la competitividad de las empresas y frenar la pérdida de población.

La jornada culminará con un acto de campaña en El Burgo de Osma, donde los candidatos Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar abordarán las prioridades específicas de esta zona.

Los tres cabeza de lista de Soria ¡YA! defenderán la finalización del nuevo centro de salud de El Burgo de Osma como actuación urgente para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población de la comarca.

En cuanto a infraestructuras, Soria ¡YA! propondrá la redacción y ejecución del proyecto de carretera 2+1 en la CL-116, que una a la villa burgese con Monteagudo de las Vicarías por Almazán para mejorar la seguridad vial y la conectividad.

En el ámbito económico, Soria ¡Ya! ha subrayado la necesidad de impulsar la modernización y el desarrollo del polígono industrial de El Burgo de Osma, de titularidad autonómica, como elemento clave para atraer nuevas inversiones, consolidar empresas ya implantadas y generar empleo estable en la comarca.

En este sentido, Soria ¡YA! ha criticado que, tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la Junta, el polígono no haya recibido el impulso necesario para convertirse en un verdadero motor económico para la zona.

Soria ¡YA! considera que el futuro de El Burgo de Osma y de las comarcas visitadas depende de decisiones concretas en sanidad, infraestructuras y actividad económica para mantener población y crecer, y que una representación firme en las Cortes es imprescindible para que estas prioridades se traduzcan en hechos.

Reunión con la asociación Covid Persistente

Durante la visita en El Burgo de Osma, Ceña, Ramos y Palomar se han reunido con presentantes de la asociación Covid Persistente para recoger las demandas de este colectivo que aún padece las consecuencias de la pandemia, y que lamentan el abandono institucional.

Los candidatos de Soria ¡YA! han recogido sus necesidades y reivindicaciones y se han comprometido a llevarlas a las Cortes.