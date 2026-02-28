Podemos defiende en su programa blindar los servicios públicos

Sábado, 28 Febrero 2026 20:18

Podemos-Alianza Verde ha presentado su programa electoral bajo el lema ‘La fuerza de la valentía’ y con tres grandes ejes transformadores: ampliar y blindar lo público, nuevos derechos y transformación económica con raíces.

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha definido su proyecto político como “valiente y necesario” para garantizar los servicios públicos y los derechos en Castilla y León.

El programa electoral de Podemos-Alianza Verde busca ampliar y blindar lo público, garantizando la vivienda como un derecho y no como un negocio para todos los ciudadanos; defendiendo la sanidad pública contra las privatizaciones realizadas por el PP de Mañueco; apostando por una educación pública como eje vertebrador del sistema educativo de Castilla y León; y creando un sistema público de cuidados, de gestión pública.

Podemos-Alianza Verde defiende también en su programa electoral nuevos derechos basados en más democracia. Un feminismo a través de gobernanzas feministas y públicas de igualdad.

Una defensa de los derechos LGTBIQA+ frente al discurso del odio de la ultraderecha y una lucha contra la corrupción sistémica que el PP ha instaurado en cuatro décadas en Castilla y León.

Podemos-Alianza Verde cree firmemente en que hay que poner los cuidados en el centro de la vida y por ende de las políticas y por ello crearemos un Sistema Público de cuidados de gestión pública directa que integre los Servicios Sociales, la atención a la dependencia, la coordinación sociosanitaria y las políticas públicas de conciliación porque la corresponsabilidad también debe realizarse desde las instituciones.

Además, Podemos-Alianza Verde defenderá los derechos de las de mujeres a decidir sobre sus cuerpos y para ello garantizará el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en todas las provincias mediante la creación de unidades de IVE en los hospitales de referencia.

La transformación económica es otro de los pilares de Podemos-Alianza Verde para revitalizar el medio rural, combatir la despoblación de nuestros pueblos y combatir la emergencia climática.

Una postura contraria a los megaproyectos tóxicos: el programa electoral denuncia la concepción de Castilla y León como zona de sacrificio y defiende una transformación económica enraizada en el territorio con palancas públicas para crear empleo de calidad y fijar población también en el medio rural.