Podemos propone un plan para "desprivatizar" la Universidad pública de Castilla y León

Miércoles, 25 Febrero 2026 15:37

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado un plan para desprivatizar la Universidad Pública de Castilla y León e impedir la creación de nuevas universidades privadas en la comunidad.

El objetivo de este plan es blindar la Universidad Pública, desprivatizar todos los servicios que se han privatizado y asegurar la gratuidad de la Universidad Pública.

Llamas, doctor por la Universidad de Salamanca, ha insistido en que en Castilla y León existe “un deterioro creciente del sistema universitario público, asistiendo a una privatización encubierta”.

Desde Podemos-Alianza Verde se apuesta por la gratuidad de toda la Universidad pública, en todos los cursos y en todos los niveles, en Grado, Máster y Doctorado.

“Es fundamental hacer una apuesta firme en defensa de las Universidades Públicas”, ha asegurado Llamas que también ha recordado el problema de “precariedad del profesorado universitario en Castilla y León”.

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha puesto de manifiesto los problemas de “temporalidad excesiva y gran precariedad en el profesorado universitario”, por lo que es “fundamental estabilizar” a los docentes.

Podemos-Alianza Verde ha reiterado que apuesta por defender la Universidad Pública gratuita en Castilla y León y terminar con el sistema de privatizaciones que se impone en la actualidad con el beneplácito del gobierno de la Junta de Castilla y León.