El enoturismo impulsa futuro de denominación de origen Ribera del Duero

Lunes, 23 Febrero 2026 12:16

El enoturismo se ha consolidado como un elemento clave en el desarrollo económico y social de Ribera del Duero, con impacto directo en el empleo, la actividad empresarial y la proyección exterior del territorio.

Así se desprendió de las conclusiones compartidas durante la mesa redonda celebrada en el marco de la presentación del informe elaborado por PwC que analiza la contribución real del vino y de la Denominación de Origen al conjunto de la economía local, regional y nacional

Las reflexiones permitieron trazar una radiografía del papel que desempeña el sector vitivinícola más allá de la producción de vino, abordando cuestiones como la generación de empleo estable, la fijación de población, la sostenibilidad del modelo productivo y el posicionamiento internacional de Ribera del Duero. Un análisis que se apoyó en datos que avalan el peso estructural del sector: la actividad vinculada a la D.O. genera más de 1.330 millones de euros de PIB en España, cerca de 21.000 empleos y una recaudación fiscal en torno a 460 millones de euros consolidándose como uno de los principales motores económicos del territorio.

El encuentro, moderado por Beatriz Solano, contó con la participación de Jordi Esteve Bargués, Socio Responsable de Economics y Strategy en PwC; Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero; Miguel Ángel Gayugo, presidente del Consorcio de la Ruta del Vino Ribera del Duero; y Fernando Rodríguez de Rivera, director general de Bodegas Prado Rey.

El enoturismo, motor de empleo, territorio y marca Ribera del Duero

El informe pone de relieve el papel del enoturismo como uno de los principales dinamizadores económicos y sociales de Ribera del Duero.

La actividad enoturística no solo atrae visitantes, sino que genera empleo estable y de calidad en el medio rural, impulsa sectores como la hostelería y la gastronomía y refuerza el posicionamiento premium de la denominación de origen, cada vez más profesionalizado y con capacidad para generar oportunidades en torno al territorio

“El enoturismo no solo trae visitantes, sino empleo estable, apoyo al territorio y oportunidades para los jóvenes. Ribera del Duero no es la España despoblada, es la Ribera de las oportunidades”, subrayó Miguel Ángel Gayugo, presidente del Consorcio de la Ruta del Vino Ribera del Duero.

Desde el punto de vista de las bodegas, el impacto económico es directo.

“El gasto medio del enoturista es casi tres veces superior al del turista convencional y, además, construye marca. El visitante no solo compra una botella, vive una experiencia, y eso refuerza el valor percibido del vino”, explicó Fernando Rodríguez de Rivera, director general de Bodegas Prado Rey.

En este sentido, el enoturismo vinculado a la Ruta del Vino Ribera del Duero genera por sí solo 79 millones de euros de PIB y más de 1.350 empleos, confirmando su papel como complemento estratégico a la actividad vitivinícola.

Desafíos territoriales y necesidad de una visión integral

Durante la mesa redonda, los ponentes coincidieron en señalar que el desarrollo del enoturismo y del sector vitivinícola requiere afrontar retos estructurales relacionados con la conectividad, las infraestructuras y la ordenación del territorio ligada a la convivencia con otras actividades industriales que pueden generar conflictos.

“El vino aporta territorio, cultura y desarrollo económico, pero a veces nos encontramos con normativas y decisiones administrativas que dificultan esa actividad. Resulta paradójico que en zonas rurales que generan riqueza se acabe estigmatizando al sector”, señaló Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.

Desde un enfoque técnico, Jordi Esteve Vargués defendió la necesidad de adoptar una visión integral y de largo plazo en la toma de decisiones: “No se pueden analizar los problemas de forma aislada ni caer en el cortoplacismo. Es fundamental definir qué modelo de territorio se quiere construir”.

Fernando Rodríguez de Rivera ha añadido que este tipo de conflictos afectan directamente a la experiencia del visitante.

“Las grandes regiones vinícolas del mundo protegen su paisaje y su identidad. Eso forma parte del valor del vino”, señaló.

Miguel Ángel Gayugo ha identificado otros retos como la movilidad, la conectividad y la vivienda, elementos clave para mejorar la experiencia enoturística y atraer talento joven al territorio. “Todo esto también es sostenibilidad”, concluyó.