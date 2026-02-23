Diputación amplia subvenciones para relevo generacional e inversión empresarial

Lunes, 23 Febrero 2026 11:30

La Diputación provincial de Soria ha aprobado hoy la convocatoria de una segunda línea de subvenciones destinadas a apoyar el relevo generacional de negocios en el medio rural para financiar proyectos de inversión empresarial, incluidos en el Plan Soria 2025.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha explicado en rueda de prensa los acuerdos adoptados en la última junta de gobierno.

Serrano ha informado que esta convocatoria cuenta con una partida de 75.000 euros y su plazo de solicitud es desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia hasta el 30 de abril.

El objetivo de la subvención es apoyar el traspaso o compraventa de negocios rurales, ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Esta ayuda está diseñada par facilitar el relevo generacional de pequeños negocios en el medio rural, evitando su cierre y garantizando su continuidad de servicios y empleo en los municipios de la provincia.

En la primera convocatoria de 2025 se presentaron tres solicitudes, concediéndose finalmente una ayuda por importe global de 25.000 euros.

Con esta nueva convocatoria, Diputación persigue ampliar el número de beneficiarios y seguir fomentando la creación de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial rural.

Por otra parte, la junta de gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de inversión empresarial del Plan Soria 2025, con una partida de 175.000 euros.

La presentación de solicitudes se prolongará igualmente hasta el 30 de abril

El objetivo de la convocatoria es apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes mediante la cofinanciación de las inversiones para el inicio o modernización de la actividad empresarial.

La inversión máxima es de 7.000 euros por solicitud.