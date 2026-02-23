La Cuerda del Pozo, por debajo del 80 por ciento de su capacidad

Lunes, 23 Febrero 2026 10:59

El embalse de la Cuerda del Pozo comienza esta semana `por debajo del 80 por ciento de su capacidad, tras un tren de borrascas que ha provocado inundaciones la pasada semana en la cuenca del Duero.

Actualmente 196,796 hectómetros cúbicos de agua, el 79,11 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 213,49 hectómetros cúbicos, el 85.82 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 176,757 hectómetros cúbicos de agua, el 71,05 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 17.00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -16,696 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 35,40 litros por metro cuadrado.