Santi Abascal pernocta en Vinuesa en su recorrido electoral por Soria

Sábado, 21 Febrero 2026 15:50

El presidente de Vox, Santiago Abascal, pernoctó en Vinuesa en la noche del acto electoral en Soria, según ha reflejado en su perfil de redes sociales.

El 19 de febrero, el líder de la ultraderecha española intervino en el aula magna Tirso de Molina en un acto de campaña con motivo de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, acompañado por Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta, y por Miguel Contreras, cabeza de lista de Vox por Soria.

Un cuarto de hora antes del acto electoral en Soria, Abascal se tomó un café en el Caballo Blanco, y fue entrevistado por Bipartidismo Stream, canal en Youtube lanzado por la propia fundación de Vox, Disenso,

Abascal señaló que la principal preocupación de los españoles que se le acercan en su periplo electoral por las comunidades de Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León “es la de echar a ese tipo, a Sánchez, porque en eso la gente es muy patriota”.

“Consideran que Pedro Sánchez es el gran problema de España en estos momentos. Pero las cosas que más se repiten como preocupaciones personales tienen que ver con los impuestos, con las dificultades de los autónomos para salir adelante, con los problemas de la gente del campo, con la de los jóvenes para poder continuar en sus pueblos… Son problemas muy recurrentes. Los demás no lo están sabiendo responder entre otras cosas porque son los culpables de estos problemas”, declaró.

Tras el mitín, Abascal se dirigió a Vinuesa, la “Corte de Pinares”, donde pernoctó y, a primera hora del día siguiente, se dejo ver en sus calles, según señaló el propio líder de Vox en su perfil de redes sociales.

“A primerísima hora en Vinuesa, provincia de Soria; calles gélidas y gentes cálidas y amables”, resaltó.

Abascal compró una torta en la panadería de la localidad pinariega, antes de emprender camino hacia tierras burgalesas, a Lerma, donde protagonizó otro acto electoral en una precampaña que acaba de comenzar.