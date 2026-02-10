Soria mira al posible deshielo en la nevada sierra de Urbión

Martes, 10 Febrero 2026 08:40

Soria mira a la nevada sierra de Urbión y la posibilidad de deshielos, por la subida de las temperaturas en las próximas horas.

Refugio en Urbión a 1.750 metros (fotografía A. Sandoval)

En la Ibérica soriana, AEMET prevé para este martes “peligro bajo” de deshielo, pero también avanza una subida de las temperaturas para las próximas jornadas, lo que puede incentivar el deshielo en las cotas altas e incrementar los acopios de las fuentes del Duero y con ello el aumento de su cauce, en la cuenca alta, en Pinares.

Agustín Sandoval, de la estación Meteoduruelo, ha advertido de “una potencial situación explosiva”, en su perfil de X, si en las próximas horas coinciden la subida de las temperaturas y lluvias copiosas.

Sandoval ha confirmado este domingo la “impresionante” nevada este fin de semana en Urbión desde cotas medias.

A 1750 metros, hay más de un metro de nieve; a 1.850 metros, en torno a 1,5 metros.

En el valle del nacimiento del Duero, a 2.000 metros de altitud se superarán los 2 metros.

AEMET señala para la jornada de este martes deshielos, con precipitaciones persistentes en el extremo occidental y sur. No descarta algún chubasco localmente fuerte en el suroeste. Además apunta un ascenso notable de las mínimas en la mitad oriental.