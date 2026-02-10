Cinco estrenos en Cines Lara, entre ellas adaptación de "Cumbres borrascosas"

Martes, 10 Febrero 2026 07:45

Cines Lara estrena el viernes cinco películas, entre ellas, la adaptación del clásico "Cumbres borrascosas", dos comedias, otra película de acción y la última protagonizada por Belén Rueda.

CUMBRES BORRASCOSAS

Si queréis celebrar San Valentín de una forma especial, aquí tenéis la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë "Cumbres borrascosas" a manos de la directora de Una joven prometedora, la también actriz Emerald Fennell . El hype por esta nueva adaptación existe desde que se desveló el reparto principal: Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw y Jacob Elordi en el de Heathcliff.

La historia sigue a Heathcliff, un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, quien eligió casarse con un hombre rico.

Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó, en un relato de pasión, obsesión y destrucción.

Todo el mundo hablará de esta película. ¡No os la podéis perder!

"Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial

CASTIGO DIVINO

Pedro (Juan Dávila) es un enfermero caótico y solitario cuya vida da un giro de 180 grados al recibir accidentalmente una caja mágica. Este objeto le otorga poderes sobrenaturales, pero bajo estrictas reglas de uso. Guiado por Gael, la misteriosa portadora anterior, Pedro deberá aprender a usar sus nuevas habilidades para ayudar a los demás mientras se enfrenta a los fantasmas de su propio pasado.

Comedia dirigida por Pablo Guerrero e interpretada por Macarena Gómez, Juan Dávila, Natalia Rodríguez, Lolita , Darío Paso, Jorge Albuquerque…

CASTIGO DIVINO - Tráiler Oficial

COMO CABRAS (GOAT)

De los creadores de Las Guerreras K-Pop, Spider-Man: Cruzando el Multiverso llega esta comedia de acción ambientada en un mundo de animales. La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que «¡los pequeños saben jugar!».

La superestrella de la NBA Stephen Curry ejerce como productor.

COMO CABRAS. Nuevo Tráiler español HD. En cines 13 de febrero.

RUTA DE ESCAPE

Con el sol abrasador de Los Ángeles como telón de fondo, Ruta de escape, cuenta la historia de un escurridizo ladrón de joyas (Chris Hemsworth), cuya serie de atracos tienen desconcertada a la policía. Cuando planea el golpe de su vida, se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada agente de seguros que no está viviendo su mejor momento. Convencido de haber descubierto el patrón de los robos, un implacable detective (Mark Ruffalo), cada vez más cerca de la operación, aumenta el riesgo de lo que está en juego. A medida que se acerca el golpe, la línea entre cazador y presa comienza a difuminarse, y los tres se enfrentan a decisiones que marcarán sus vidas, dándose cuenta de que no hay vuelta atrás. Adaptación de la aclamada novela Crime 101 de Don Winslow, la película está escrita y dirigida por Bart Layton (American Animals, El Impostor). Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte completan el reparto.

Ruta de Escape | Tráiler Internacional en español HD. Próximamente en cines 2026.

EL VESTIDO

Belén Rueda interpretará a Alicia que junto a su hija Carla (Vera Centenera) se mudan a una nueva casa y descubre que varias familias que la habitaron sufrieron desgracias inexplicables, especialmente las niñas que vivieron allí. La clave parece estar en un antiguo vestido azul que conecta a Carla con el fantasma de una niña que vivió en la casa hace décadas.

Le acompañan en el reparto Elena Irureta (¿Quién es quién?, Ocho apellidos marroquís, Patria – serie tv-) y Belén Écija (La agencia -serie tv-, Caída libre). La película está dirigida por Jacob Santana y Frank Ariza.

El vestido - Tráiler (HD)