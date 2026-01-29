Recuperada cerámica romana y celtibérica en obras de instalación de fibra óptica en Numancia

Jueves, 29 Enero 2026 14:55

La migración e instalación de fibra óptica en el entorno de protección del yacimiento de Numancia ha permitido recuperar, en el seguimiento arqueológico realizado, cerámica romana y celtibérica numantina, y localizar un foso defensivo romano.

La Comisión de Patrimonio ha conocido hoy el informe de resultados del control y seguimiento arqueológico vinculados a la migración e instalación de fibra óptica en el entorno de protección de Numancia, en los términos municipales de Garray, Fuentecantos, Velilla de la Sierra, Renieblas y Almajano, cuyo promotor es Telefónica de España, S.A.U.

Los trabajos se llevaron a cabo entre mayo y octubre de 2025, incluyendo sondeos en cruces con la calzada romana (con resultados negativos) y control intensivo de las zanjas.

Durante la excavación en el entorno de Travesadas se localizó un hallazgo significativo: un foso defensivo romano, parte del ‘vallum’ del cerco escipiónico de Numancia, situado entre los campamentos de Travesadas y Castillejo.

Esta estructura, de planta alargada y sección en ‘V’, conserva una anchura máxima de 2,98 metros y una profundidad de 1,12 metros, con rellenos de cenizas, arcillas y cantos rodados, evidencias de fuego y restos constructivos.

El conjunto de piezas recuperadas, principalmente cerámica romana tardorrepublicana (orzas, dolia, ánfora Haltern 70, ollas, vasos) y cerámica celtibérica numantina (tinajas, platos, cuencos), además de elementos metálicos, escorias de fundición, industria lítica y restos óseos, se adscribe cronológicamente al periodo tardorrepublicano, entre finales del siglo II a.C. y el último tercio del siglo I a.C.

Tras la documentación fotográfica, estratigráfica y la elaboración de un modelo 3D, el foso fue protegido mediante geotextil y cubierto con tierra, minimizando la afección y garantizando su conservación.

El informe concluye que la obra se ejecutó conforme a la normativa, reduciendo al máximo el impacto sobre el patrimonio y aportando nuevos datos sobre el sistema defensivo romano en el cerco de Numancia, lo que contribuye a ampliar el conocimiento arqueológico de este enclave histórico.

Torreón del Castillo de Calatañazor

La Comisión también ha autorizado las obras para consolidación de los restos del Torreón del Foso del Castillo de Calatañazor, cuyo promotor es la Dirección General del Patrimonio del Estado. Dicho torreón tiene forma circular, pero muestra una serie de vértices o esquinas en su parte superior.

La existencia de construcciones adosadas y la pérdida de material en su base no permiten definir si dichos vértices tenían una continuidad hasta la base.

Teniendo en cuenta esta incógnita, el proyecto recogía dos posibles soluciones en base a los resultados arqueológicos que pudiesen producirse durante la ejecución de la obra. Tras el correspondiente estudio arqueológico se ha presentado la solución de esquina, optando por realizar un relleno del núcleo para consolidar la estructura, sin llegar al careado exterior, así como el modelo de foco que se desea colocar.

En las prescripciones aprobadas por la Comisión, se indica que se deberá realizar un seguimiento arqueológico durante la ejecución de la obra en el que al menos se analicen los siguientes aspectos: determinar si la estructura superior del torreón corresponde a una estructura contemporánea o a alguna etapa histórica y, en caso de que se pueda determinar arqueológicamente que el torreón en algún momento determinado fue hueco, diferenciar de algún modo el relleno propuesto de lo que pudieron ser los muros.

Iglesia de San Esteban Protomártir

Por otra parte, la citada comisión ha autorizado el proyecto de rehabilitación parcial de la cubierta del altar mayor de la iglesia de San Esteban Protomártir, en San Esteban de Gormaz, cuyo promotor es la parroquia, recordando que debe conservarse el yugo de campana que aparece en las fotografías aportadas. La intervención propone demoler el casetón del campanario respetando la estructura de cubierta y manteniendo todos los elementos estructurales de la misma.

El forjado inclinado propuesto se construirá con vigas y correas de madera. El encuentro del faldón con la base del campanario se resuelve con una limahoya y con vierteaguas en los huecos de las campanas de plancha de plomo asentados sobre cama de mortero de cal.