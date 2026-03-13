El PP resalta su apuesta por empleo de calidad y apoyo a autónomos para desarrollo de Soria

Viernes, 13 Marzo 2026 14:34

La candidata del Partido Popular de Soria a las elecciones autonómicas, Rocío Lucas, ha destacado la creación de empleo de calidad, el apoyo a los autónomos y la reducción de impuestos como pilares fundamentales del desarrollo.

Lucas, que ha convocado a los medios en el PEMA, en Garray, ha destacado el orgullo por el tejido productivo, motor de empleo, riqueza y futuro para Soria, ya que es clave para el desarrollo de la provincia.

El Partido Popular, con más de 240 medidas quiere propiciar un entorno favorable para su crecimiento, apostando por la estabilidad, la reducción de trabas burocráticas, el apoyo a los autónomos y la atracción de nuevas inversiones que generen oportunidades y empleo de calidad.

En el plano económico, además de seguir impulsando una fiscalidad favorable, ha destacado Lucas, el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad en toda la comunidad de Castilla y León, adaptado a las demandas de las empresas.

Lucas ha recordado que mientras el Partido Popular invierte en atraer nuevas empresas y crear empleo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, representado en Soria por Carlos Martínez, "nos roba las ayudas al funcionamiento aprobadas por la Unión Europea".

La economía soriana ha dejado de recibir más de 300 millones por la no implantación de estas medidas al 100 por ciento, segun ha resaltado,

Lucas ha puesto como ejemplo el desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) que ha iniciado su despegue definitivo con 14 empresas previstas que tendrán centros de productivos en esta área empresarial. Ya están en marcha:

La urbanización del PEMA ya está completada y cuenta con 900.000 metros cuadrados a disposición de los proyectos industriales que se implanten en Soria.

Más de 300 puestos de trabajo, en su mayoría cualificados, y desde el SOMACYL se está trabajando para llevar a cabo una ampliación.

Un desarrollo estratégico para Soria que se verá beneficiado también con la ampliación del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de la Diputación cuando AESA tenga a bien conceder el permiso de ampliación de la pista, en lugar de poner palos en las ruedas que es lo que ha estado haciendo el Partido Socialista de Carlos Martínez, incapaz de traer una sola empresa a Soria.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha recordado su proyecto de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España mediante un contrato medible basado en nueve ejes y 40 indicadores independientes y ha defendido una forma de hacer política de “menos ruido y más resultados, menos propaganda y más proyectos”.