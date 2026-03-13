Vox Soria denuncia "violencia política" en Consejo Municipal de las Mujeres

Viernes, 13 Marzo 2026 15:48

Vox ha denunciado hoy en el pleno del Ayuntamiento de Soria la "violencia política" que sufrió su grupo en el último Consejo Municipal de las Mujeres. La edil de Vox, Sara López, miembro de dicho órgano, fue coaccionada por la concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, para forzar que se ausentara del mismo.

Durante el debate de una moción presentada por el partido socialista sobre la celebración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, el portavoz de Vox, Fernando Castillo, ha explicado lo acontecido en el último Consejo Municipal de las Mujeres.

"No eres bien recibida, estas fueron las palabras con las que la concejal Gloria Gonzalo trató de que Sara López se fuera de la sesión ordinaria de este órgano", ha señalado.

Castillo ha calificado esta acción como "violencia política" y ha añadido que "no vamos a aceptar que se intimide a una concejal elegida democráticamente".

El concejal de Vox ha pedido a la concejal que se disculpara por su talante antidemocrático en este órgano y Gonzalo se ha reafirmado en su actitud.

"No soporto a Vox, siento mucho que estén en este órgano, y en cualquier otra institución pública" y "tengo derecho a demostrar mi talante antifascista y a demostrar mi rechazo a que Vox esté en los espacios de poder", ha afirmado Gonzalo.

Ante estos hechos desde Vox han replicado que "lo que no soportan es la discrepancia, ni el criterio de una mujer libre frente a su sectarismo. Creen que las instituciones son suyas, es absolutamente lamentable...pretenden doblegarnos".

Durante el pleno, Castillo también ha criticado al Partido Popular por su silencio durante el pasado consejo: "solo hay algo más despreciable que la actitud socialista, la actitud del Partido Popular. Belén Izquierdo tenía dos opciones respetar el pluralismo y defender a una mujer o plegarse cobardemente al discurso sectario del socialismo más recalcitrante...y eligió lo segundo".

Abrir debates

Los ediles de Vox se han abstenido en las mociones sobre el 8M presentadas por el PP y PSOE por entender que efectivamente se deben tomar medidas de protección de las mujeres, pero han criticado la negativa de ambos partidos a abordarlas.

"Vox ha llegado para abrir debates, y uno de ellos es la defensa real de la mujer y para ello necesitamos condenas más graves, incluida la prisión permanente, más medidas telemáticas y más juzgados especializados, así como más dotación policial. Y sí, también el control de la inmigración que comete el 40 por ciento de las agresiones sexuales", ha señalado.

Para los concejales del grupo los "los negacionistas de la verdad son ellos, la odian porque rompe su discurso sectario. El feminismo radical de hoy cambia machismo por autoritarismo, pueden consumir su sectarismo pero no van a callarnos ni evitar que Vox siga siendo el partido que defiende de verdad a las mujeres", ha concluido Castillo.