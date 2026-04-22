Soria activa su web oficial del eclipse para centralizar toda la información del evento

Miércoles, 22 Abril 2026 15:34

El Ayuntamiento de Soria ha presentado la página web oficial del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, una herramienta que centraliza toda la información municipal sobre este evento excepcional y que refuerza la estrategia de posicionamiento turístico de la ciudad.

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, ha explicado que este año “el eclipse es el gran evento” y que el Ayuntamiento está trabajando de forma “transversal” desde distintas áreas para aprovechar su impacto. “El año pasado fue Machado y este año es el eclipse. Es una oportunidad única y queremos que Soria esté preparada desde todos los ámbitos”, ha señalado.

La web, accesible desde la página de turismo municipal a través de un banner específico, permite consultar de forma sencilla toda la información relacionada con el eclipse bajo el lema ‘Soria, el eclipse en primera fila’.

Uno de los ejes principales de la web es explicar por qué Soria es un destino privilegiado para la observación del eclipse. La ciudad se encuentra en la franja de totalidad y será uno de los puntos con mayor duración del fenómeno en España. “Soria está en la totalidad y además es uno de los lugares donde más tiempo va a durar. Eso es algo que buscan especialmente los aficionados y los llamados ‘cazadores de eclipses’”, ha explicado Santos.

La concejala ha añadido que el lema elegido responde a una estrategia clara “para diferenciarnos y no hablar solo del eclipse, sino de todo lo que lo rodea. No es solo verlo, es vivirlo en un entorno como Valonsadero, con horizonte abierto, naturaleza y una experiencia completa”.

La web incluye una cronología detallada del eclipse, con horarios precisos y explicación de cada fase, desde el primer contacto hasta el final del fenómeno. Santos ha insistido en la importancia de estos datos para la planificación. “El sol estará muy bajo en el horizonte, por lo que es imprescindible elegir un lugar con visibilidad despejada. Esto condiciona totalmente dónde verlo”, ha añadido.

Durante la totalidad, se producirá un fenómeno excepcional: descenso de temperatura, aparición de estrellas y visibilidad de planetas como Venus, además de efectos como el anillo de diamante o las Perlas de Baily.

Seguridad: eje prioritario del dispositivo municipal

La concejala ha subrayado que la seguridad será uno de los pilares fundamentales del evento, tanto en la web como en todas las acciones divulgativas. “El mensaje principal es claro: nunca se puede mirar al sol sin protección homologada. Es un riesgo real y grave”, ha advertido. En este sentido, el Ayuntamiento adquirirá 15.000 gafas homologadas, que se repartirán en charlas, talleres y actividades divulgativas.

Además, se hará especial hincapié en el uso correcto de las mismas con consejos que parecen básicos pero no deben olvidarse y que se están repitiendo en todas las charlas. “Hay que ponerse las gafas antes de mirar al sol. Parece algo obvio, pero no lo es tanto y puede evitar daños en la visión”, ha explicado junto con otras recomendaciones.

Uso exclusivo de gafas certificadas

No utilizar métodos caseros (radiografías, cristales, etc.)

Protección especial en niños

Precaución con dispositivos ópticos sin filtros adecuados

Valonsadero, espacio central por seguridad y capacidad

El Monte Valonsadero será el principal punto de observación organizado por el Ayuntamiento, una decisión tomada principalmente por criterios de seguridad y capacidad.

“En Soria hay otros puntos desde donde se puede ver, pero no reúnen las condiciones necesarias para acoger a tanta gente. Valonsadero nos permite organizar accesos, servicios y garantizar la seguridad”, ha explicado Santos.

El dispositivo incluirá:

Autobuses lanzadera continuos

Zonas señalizadas de observación

Servicios sanitarios y de emergencia

Puntos de información

Oferta de venta ambulante

Además, se organizará una programación paralela con actividades familiares, talleres, visitas guiadas y propuestas divulgativas. La web incorpora también un apartado específico de voluntariado, con formulario de inscripción y detalle de las funciones

“Queremos que la ciudadanía forme parte activa del evento. Ser voluntario es vivir el eclipse desde dentro y contribuir a que todo funcione”, ha señalado la concejala.

Las tareas incluirán apoyo en información, movilidad, actividades y atención a visitantes, con especial valor añadido en perfiles con idiomas. Actualmente, ya hay unas 30 personas inscritas, aunque el objetivo es ampliar significativamente esta cifra.

Divulgación científica y actividades previas

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un ciclo de charlas y ponencias con expertos para acercar el eclipse a la ciudadanía y reforzar la formación previa.

“Estamos viendo que todavía hay mucho desconocimiento, por eso estamos llevando charlas a asociaciones, colegios y colectivos. La divulgación es clave, pero siempre vinculada a la seguridad”, ha indicado Santos.

Más allá del componente científico, la concejala ha destacado el carácter emocional del eclipse recordando que “es un fenómeno que impacta profundamente. Se hace de noche en pleno día, cambia la temperatura, el cielo se transforma… es una experiencia única en la vida”.

En este sentido, ha añadido el valor simbólico del entorno elegido. “Verlo en Valonsadero, en el mismo espacio donde hace miles de años nuestros antepasados miraban al cielo, tiene algo especial”, ha concluido.

Una oportunidad para posicionar Soria

El Ayuntamiento enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia turística y de proyección exterior.

“Es una oportunidad para posicionar Soria, para que quien venga descubra la ciudad, su patrimonio y su calidad de vida. Queremos que sea una experiencia completa”, ha concluido Santos. La web ya está operativa y se irá actualizando con nuevos contenidos, información logística y programación a medida que se acerque la fecha del evento.