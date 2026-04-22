USO insiste ante el Procurador del Común por el caos en gestión de Policía Local

Miércoles, 22 Abril 2026 15:02

La sección sindical de USO en el Ayuntamiento de Soria ha elegado de nuevo su protesta ante el Procurador del Común, por la situación que arrastra la gestión de la Policía Local, calificada de "negligente" y que amenaza con estallar ante la inminencia de las fiestas de San Juan.

Mientras la carga de trabajo aumenta, las soluciones del Ayuntamiento ni están ni, de momento, se esperan, ha asegurado el sindicato, que ha recordado en un comunciado que el directo responsable de esta situación de deterioro, ante la ausencia de delegación, ha sido el hasta hace unos días alcalde de Soria, Carlos Martínez.

"Tras la rocambolesca designación del sucesor, que deja por los suelos la idoneidad para el cargo del resto de concejales socialistas, USO espera que Javier Antón tome posición respecto al caos que afecta, a todos los niveles, a la gestión del personal en el Ayuntamiento de Soria", ha avanzado.

Nueve plazas en el aire y San Juan a la vuelta de la esquina

USO ha calificado de irresponsabilidad política que las nueve plazas de policía prometidas y anunciadas a bombo y platillo sigan en el limbo.

La realidad es que el proceso está estancado y las plazas "en el aire".

Soria se acerca a sus días de mayor afluencia con cada vez menos agentes operativos, una plantilla envejecida y cansada de promesas incumplidas.

Por ello USO se ha preguntado ¿quién va a garantizar la seguridad en las cuadrillas y en el monte si no hay agentes suficientes?

La misma precariedad afecta al Servicio de Bomberos, que suma vacantes, una RPT sin definir y una jefatura provisional mantenida desde la noche de los tiempos.

El recurso a la sucesión de guardias extraordinarias, pagadas a la mitad de su valor, motivaría el cierre de cualquier empresa por parte de la Inspección de Trabajo, que ante el Ayuntamiento aplica la política de “laissez faire, laissez passer”.

USO se ha preguntado también ¿quién va a garantizar la seguridad contra incendios y salvamento, durante las fiestas de San Juan, de los sorianos en la ciudad de Soria y en el monte Valonsadero, si no hay bomberos suficientes? ¿Cómo se van a atender las necesidades preventivas, locales y provinciales, ante la celebración del eclipse solar del 12 de agosto?

El actual y único Reglamento del Cuerpo de Policía, de la era dictatorial, resulta bochornoso por sí mismo, según ha señalado USO, y sirve de ejemplo de la estirpe que inspira la democracia de rodillo y opereta con que se maneja el Ayuntamiento de Soria.

"Cómodo con una norma obsoleta que no responde a los principios democráticos amparados por la Constitución Española, que el Ayuntamiento vulnera.

A esto se suma la indignidad que supone llevar 10 años con la misma uniformidad. Los agentes trabajan con ropa desgastada mientras el consistorio ofrece excusas vacías, en lugar de proceder a la renovación de la vestimenta técnica obligatoria por seguridad y salud", ha criticado.

El sindicato sospecha de una realidad presupuestaria paralela que entorpece la ejecución de licitaciones del más elemental día a día.

Vulneración del derecho a la desconexión digital de los agentes de policía Local

USO ha llamsdo la atención sobre el incumplimiento de este derecho.

El Ayuntamiento está utilizando el "ahorro" como excusa para invadir la vida privada de los agentes, instándoles a usar sus teléfonos móviles particulares para tareas de servicio.

Los policías locales no deben poner sus propios medios para subsanar las limitaciones de un Ayuntamiento impropio del siglo XXI.

USO ha advertido que no va a ser cómplice por inacción de este abandono.

La política de "gestión por inercia" del Ayuntamiento de Soria está agotada, a su juicio. Por ello, el sindicato ha exigido la convocatoria inmediata y efectiva de todas las vacantes que afectan a la seguridad ciudadana, la actualización del reglamento de Policía, previa negociación con la representación de los agentes, la licitación de la uniformidad pendiente y el cese del abuso digital, sin derecho a la desconexión en el Ayuntamiento de Soria.

"No se puede presumir de ciudad moderna cuando se trata a la policía con normas de hace ¡79 años! y uniformes desgastados de hace 10. Si San Juan llega sin los refuerzos y medios prometidos, el principal responsable de la será este equipo de gobierno, con su primer edil a la cabeza. USO llegará hasta donde haga falta para defender la dignidad de la plantilla y la seguridad de todos los sorianos", ha advertido.