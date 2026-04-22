El TSJCyL anula resolución municipal que paralizaba expediente del Cerro de los Moros

Miércoles, 22 Abril 2026 14:42

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la resolución de alcaldía, firmada en 2023 por Carlos Martínez, que paralizaba el expediente administrativo que impulsaba la construcción urbanística del Cerro de los Moros.

El concejal popular Saturnino de Gregorio ha explicado este miércoles, en rueda de prensa, el contenido de esta sentencia, que da la razón a la promotora propietaria del Cerro de los Moros, Pilares de Arlanzón.

No obstante hay un acuerdo del pleno municipal en el mismo sentido que no ha sido recurrido, según apunta la sentencia.

Dicha sentencia ha instado al Ayuntamiento de Soria que siga tramitando esta modificación urbanística solicitada por la promotora y que la resuelva con la aprobación o el rechazo de la misma.

De Gregorio ha acusado al equipo socialista de Gobierno de haber perdido tres años “preciosos” para resolver el expediente.

Por ello ha reclamado al equipo socialista que deje de escudarse en la herencia recibida por el Partido Popular, después de 20 años de llevar las riendas del gobierno municipal en Soria, tiempo en el que no han cambiado el Plan General de Urbanismo, a pesar de su compromiso electoral.

Además ha tachado “de mentira” que el Ayuntamiento de Soria tuviera que indemnizar con 40 millones a la promotora si cambia el expediente.

De Gregorio ha apuntado que las soluciones que tiene el Ayuntamiento de Soria para resolver este exp3ediente pasa por limitar o prohibir la construcción en el Cerro de los Moros.

En este sentido ha asegurado que al PSOE no le interesa resolverá ahora el asunto, más cuando a la vuelta de un año habrá elecciones municipales

De Gregorio considera que el equipo de gobierno socialista ha engañado a los vecinos con la posible indemnización millonaria -40 millones- cuando los actuales propietarios se lo compraron a Méndez Pozo “por mucho menos dinero”.

De Gregorio ha recordado que en 2019 se presentó un plan para la construcción de 1381 viviendas y posteriormente, mediante una negociación entre la promotora y el Ayuntamiento, la edificabilidad se redujo a 1.181 viviendas, concentrándola en la parte baja del Cerro de los Moros, para limitar el impacto visual desde San Saturio y el río Duero.

Por último ha asegurado que tras anular el TSJCyL la resolución de alcaldía fechada el 28 de febrero de 2023, el Ayuntamiento debería de oficio anular la resolución del pleno urgente y extraordinario del 3 de marzo de 2023.

Posición socialista

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Luis Rey, ha reiterado que la transparencia, seguridad jurídica y honestidad guían todo lo relacionado con el urbanismo en el Ayuntamiento desde hace muchos años.

“Transparencia porque el PP, pese a lo que dice, ha estado perfectamente informado de cual era la situación, al igual que el resto de partidos políticos. Seguridad jurídica porque parece lógico que habiendo un procedimiento en marcha, esperáramos a la resolución del mismo, no solo por el tema de la suspensión del procedimiento sino porque en ese procedimiento la promotora estaba solicitando la aprobación provisional del expediente. Aunque no lo ha dicho el PP, desestima el resto de las peticiones, incluida la aprobación provisional del expediente”, ha explicado.

Rey ha recalcado que el Ayuntamiento ha trabajado durante muchos años en el urbanismo con la honestidad, frente “a lo que hizo el PP entonces, que si recuerdan supuso la aprobación de un convenio urbanístico que implicaba incluso la cesión de las vías y que no eran propiedad del promotor”,

En este sentido ha señalado que fue el PSOE y ASI quienes levantaron la mano para denunciar una situación que suponía un perjuicio para el Ayuntamiento.

Por el camino, Rey ha recordado que han existido pronunciamientos favorables de la Juisticia para el Ayuntamiento, como los terrenos de la antigua depuradora, donde se reclamaba la propiedad de los mismos.

“Con el levantamiento de la suspensión, el Ayuntamiento va a tomar la decisión, también urbanística, que más favorezca a la ciudadanía. Toca aprobar provisionalmente el expediente y que a nadie le queda duda que el Ayuntamiento seguirá defendiendo los intereses municipales y de la ciudad, en defensa de su patrimonio y el urbanismo de Soria”, ha concluido.