Unanimidad para ceder el Palacio de Alcántara de Soria al Ministerio de Cultura

Viernes, 13 Marzo 2026 09:23

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado en el pleno municipal por unanimidad la cesión del Palacio de Alcántara al Ministerio de Cultura para su integración en el futuro Centro Nacional de Fotografía, una decisión que supone un nuevo paso en la estrategia de regeneración cultural y urbana del casco histórico de la ciudad.

El acuerdo culmina un proceso iniciado en 2021, cuando el Consistorio adquirió este inmueble histórico con el objetivo de recuperarlo para uso público y convertirlo en un equipamiento vinculado a la cultura, la formación y la innovación creativa.

La cesión permitirá que el edificio albergue el archivo y el centro de documentación de esta institución cultural de referencia nacional.

La incorporación del Palacio de Alcántara al proyecto del Centro Nacional de Fotografía se enmarca en una estrategia municipal más amplia orientada a concentrar equipamientos culturales, impulsar la actividad económica vinculada a la cultura y revitalizar el centro histórico.

El edificio, situado en la calle Caballeros, es uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes de Soria. Construido a finales del siglo XVII y finalizado en 1704, constituye un destacado ejemplo de arquitectura barroca con influencia madrileña. Además, en su base conserva el cubo que flanqueaba la antigua Puerta de Rabanera, uno de los escasos vestigios de las antiguas puertas de la ciudad.

Su catalogación como edificio monumental con protección integral implica la obligación pública de preservar sus valores arquitectónicos, circunstancia que motivó su adquisición municipal para garantizar su conservación y rehabilitación.

Un complejo cultural de referencia nacional

La cesión permitirá integrar el Palacio de Alcántara en el proyecto del Centro Nacional de Fotografía, cuya sede principal se está rehabilitando en el antiguo Banco de España con una inversión inicial cercana a los 8,5 millones de euros y con apertura prevista para 2027.

Este equipamiento situará a Soria como referente nacional e internacional en la conservación, investigación y difusión del patrimonio fotográfico. La conexión funcional entre ambos edificios consolidará un auténtico sistema cultural en el corazón de la ciudad, reforzando el atractivo urbano, turístico y económico del entorno.

El Ayuntamiento de Soria ha subrayado en un comunicado que la cesión responde a una decisión estratégica que garantiza el uso cultural permanente del edificio, facilita su rehabilitación, impulsa la actividad económica vinculada a la cultura y posiciona a Soria como sede de una institución pública de alcance nacional.

Con este acuerdo, el Palacio de Alcántara pasa de ser un patrimonio recuperado por la ciudad a convertirse en una pieza clave de un proyecto cultural de proyección estatal, consolidando la apuesta municipal por la cultura como motor de desarrollo urbano y social.