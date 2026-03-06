El Ayuntamiento mantiene descuentos en transporte urbano, que se pone en huelga

Viernes, 06 Marzo 2026 13:18

El Ayuntamiento de Soria ha reafirmado su compromiso de mantener durante todo 2026 el descuento del 60 por ciento en los abonos y títulos multi-viaje del transporte urbano, una medida que se financiará conjuntamente con el Ministerio de Transportes.

Gracias a esta bonificación, el abono mensual ordinario queda en 8,60 euros frente a los 21,5 euros de su precio sin ayudas, mientras que el abono para mayores de 65 años se sitúa en 3,32 euros mensuales con el descuento aplicado.

Esta política de bonificaciones está contribuyendo además, según ha resaltado el equipo socialista de Gobierno, a incrementar el uso del transporte público en la ciudad: el autobús urbano superó los 385.000 viajeros en 2023, un 30 por ciento más que el año anterior y con incrementos que rondan el 20 % de media en la demanda, consolidando el servicio como una pieza clave de la movilidad sostenible en Soria.

Los trabajadores del transporte urbano, servicio municipal concesionado a Avanza, han anunciado que convocarán huelga, con paros totales que comenzarán el próximo 12 de marzo, y se mantendrán el resto de jueves y lunes del mes de marzo, según han confirmado fuentes sindicales.

Los trabajadores han decidido convocar huelga por las deficiencias que arrastra el servicio y el bloqueo del calendario laboral.

De materializarse la huelga, será la primera que se convoca en Soria en este servicio.

Por otro lado, la junta de gobierno de este viernes ha aprobado las tarifas del tanatorio municipal y del horno crematorio para el ejercicio 2026, adaptándolas a la variación del IPC conforme a las condiciones de explotación del servicio.