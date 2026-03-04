El Consejo Sectorial Taurino de Soria aprueba el pliego para gestionar plaza de toros

Miércoles, 04 Marzo 2026 16:59

El Consejo Sectorial Taurino de Soria, presidido por el alcalde Carlos Martínez, se ha reunido hoy para dar participación a las asociaciones taurinas en la elaboración del pliego que regirá la gestión de la Plaza de Toros y los festejos taurinos de los próximos años.

El documento ha sido aprobado por mayoría, incorporando criterios de solvencia técnica, económica y calidad basados en la meritocracia, como la experiencia en al menos 12 corridas en plazas de primera o segunda categoría en los últimos tres años.

El pliego establece precios de licitación de 175.450 euros para 2026, más de 40.000 euros más que lo presupuestado para el año pasado, con criterios matemáticos limitados a una rebaja máxima de 10.000 euros para seleccionar empresas solventes.

El contrato se establecerá por un año, siendo posible tres prórrogas anuales más, hasta un máximo total de 4 años de concesión.

El alcalde Martínez ha destacado el trabajo de los servicios técnicos y jurídicos municipales para dar forma a este proceso, “en el que se valoran triunfadores de la Feria de San Juan 2025, como el matador Borja Jiménez (Trofeo Taurino Segundo Ayllón), David de Miranda (Oreja de Plata), el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio (Toro Celtíbero) y la ganadería Antonio Bañuelos, junto con la valoración de carteles según el escalafón taurino oficial”.

“Este consenso con peñas y asociaciones asegura festejos de calidad para San Juan y San Saturio, manteniendo la tradición taurina soriana”, ha asegurado el alcalde.