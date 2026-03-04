PP y PSOE siguen de campaña: "certezas" en movilidad y "cambio" frente a abandono

Miércoles, 04 Marzo 2026 14:08

El Partido Popular ha defendido hoy, en El Burgo de Osma, sus “certezas” en movilidad en Castilla y León reflejado en la puesta en marcha de la gratuidad del transporte por autobús, mientras el PSOE ha presentado en Soria su programa electoral que sustenta un cambio de rumbo frente al abandono que, a su juicio, ha sufrido el territorio durante años.

El PP ha defendido en El Burgo de Osma que los servicios deben llegar al ciudadano en igualdad de condiciones, vivan donde vivan y una medida importante ha sido la puesta en marcha del Buscyl que supone la gratuidad en el transporte por autobús en todas las líneas dependientes de la Junta de Castilla y León.

Rocío Lucas, candidata por Soria a las próximas elecciones autonómicas, ha estado acompañada de José Luis Sanz Merino, candidato popular por Segovia, y junto con el presidente provincial, Benito Serrano, y el resto de la candidatura popular, que se han centrado hoy en la necesidad de una movilidad en un territorio tan amplio.

La puesta en marcha por parte del gobierno de Alfonso Fernandez Mañueco del Buscyl ha supuesto un importante revulsivo que ya son más de 7 millones los viajes realizados, y que en Soria, ha destacado Lucas, que desde que se puso en marcha la iniciativa ya se han beneficiado con casi 45.000 viajes y ya han casi 15.000 sorianos que se han sacado la tarjeta para viajar gratis en las líneas regionales.

Además ha recordado el anuncio de Mañueco de una ayuda de 900 euros a los jóvenes de 18 a 30 años para la obtención del carné de conducir para facilitar la movilidad, la autonomía y el empleo de los jóvenes, y de hasta los 1.800 euros para el carné de camión y autobús.

El presidente del Partido Popular, Benito Serrano, ha denunciado que el candidato socialista y alcalde de Soria, Carlos Martinez, siempre se ha opuesto a la creación de un transporte metropolitano que conecte a todo el alfoz de la capital, y que actualmente sería gratuito por entrar en las competencias del Buscyl.

“Los socialistas no tienen nada que aportar en este capítulo de movilidad ya que solo ponen trabas”, ha apuntado.

José Luis Sanz Merino ha destacado las inversiones realizadas durante esta legislatura en las estaciones de autobús de El Burgo de Osma, casi un millón, Soria capital con 4 millones y Almazán con más de 300.000 euros.

Así mismo ha destacado que se ha estado atento desde el Gobierno regional para escuchar las demandas de los viajeros, por lo que se han incremento de frecuencias en la conexión con Valdenebro, también de Arcos de Jalón a Soria capital y una conexión nueva de Soria a Burgos los sábados.

Con respecto al Aeroparque Tecnológico e Industrial de Garray, el ATI perteneciente a la Diputación provincial, ha insistido en que no están hechas las transferencias a la comunidad autónoma, por lo que es imposible llevar a cabo la prevista ampliación de la pista sin el permiso de AENA.

Por último, en cuanto a carreteras, Merino ha destacado que por culpa de partidos como Psoe y Soria Ya que rechazaron los presupuestos para 2026 no se puede llevar a cabo una inversión tan importante como la circunvalación norte-noreste, de la SO-920 a la A-11, en El Burgo de Osma, con un presupuesto de unos 7 millones de euros, que volverá a presupuesto cuando gobierne el Partido Popular.

Mínguez promete estar agradecido

El candidato del PSOE de Soria, Carlos Martínez, ha presentado el programa de gobierno de su candidatura para la provincia, arropado por el resto de integrantes de la lista, con un mensaje claro: “prometo estar agradecido” con políticas concretas y un cambio de rumbo frente al abandono que, a su juicio, ha sufrido el territorio durante años.

Martínez ha situado el reto demográfico como el eje central de su proyecto político, asegurando que la despoblación “no es un fenómeno inevitable”, sino la consecuencia de “políticas públicas equivocadas acumuladas en el tiempo”.

En este sentido, ha defendido que Soria debe ser prioritaria en la recepción de políticas públicas capaces de revertir esta situación.

El programa se articula en torno a tres derechos fundamentales: el derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir. Tres pilares que, según ha explicado, buscan garantizar oportunidades para que los sorianos puedan desarrollar su proyecto vital en la provincia, facilitar el retorno de quienes se marcharon y atraer nueva población.

Para ello, el candidato socialista ha planteado dos grandes herramientas legislativas: una ley de ordenación del territorio y una ley específica de despoblación, acompañadas de presupuestos plurianuales que sostengan las políticas públicas necesarias.

Entre las medidas concretas, Martínez ha puesto el foco en la sanidad, con la remodelación del Hospital Virgen del Mirón como actuación prioritaria y el refuerzo de la atención primaria en toda la provincia, denunciando la falta de inversión y personal en los últimos años.

En educación, ha propuesto un nuevo mapa de Formación Profesional adaptado a las necesidades del tejido productivo y distribuido por comarcas para evitar el desarraigo temprano de los jóvenes, así como la ampliación de titulaciones universitarias y ayudas que compensen el coste real de estudiar fuera de Soria.

La vivienda es otro de los ejes clave del programa, con la creación de un parque público a través de un consorcio autonómico, la rehabilitación de inmuebles en el medio rural y avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes en pequeños municipios.

En materia económica, defendió una fiscalidad diferenciada para el medio rural, con incentivos para autónomos y empresas, así como planes de industrialización y el desarrollo de infraestructuras logísticas, destacando la necesidad de dotar a Soria de centros logísticos y mejorar sus conexiones.

Asimismo, planteó un plan de movilidad que conecte los pueblos con las cabeceras de comarca y la capital, como condición indispensable para garantizar servicios básicos y fijar población.