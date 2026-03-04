Los diseñadores gráficos resaltan legado de Paco Castro, impulsor del diseño en Soria

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:35

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria ha lamentado profundamente el fallecimiento de Paco Castro Berrojo, fundador y figura clave en el desarrollo y consolidación del sector del diseño en la provincia.

La Asociación ha trasladado su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros en estos momentos de profundo dolor y se ha unido al duelo con el respeto y el cariño que merece quien fue no solo un gran profesional, sino también una persona generosa y comprometida, cuyo recuerdo y legado permanecerán siempre.

"Paco Castro fue un auténtico pionero, impulsor de una disciplina que, en sus inicios, apenas contaba con estructura ni reconocimiento en Soria. Con visión, talento, profesionalidad y una firme convicción en el valor del diseño como herramienta de comunicación y competitividad empresarial, abrió camino a nuevas generaciones de profesionales, contribuyendo decisivamente a poner en valor y profesionalizar el sector", ha subrayado.

Firme defensor del asociacionismo y de la fuerza de la unidad, en 1996 se integró en la entonces Asociación General de Empresarios Sorianos.

De la mano de Eduardo Hernández Ayllón, Alfonso Pérez Plaza, Jesús Ángel Alonso Pérez, Alfonso Blas Carazo Abajo y Javier Ignacio Pérez Herrero, en noviembre de 2009 fundó la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria -di(S)-, donde formó parte hasta su jubilación, en 2019, ostentando cargos de responsabilidad en la junta directiva en diferentes etapas de la agrupación.

A lo largo de su trayectoria destacó no solo por la calidad de sus trabajos, sino también por su compromiso con la formación, la colaboración entre creativos y la defensa del diseño como motor de innovación y desarrollo económico.

Su legado permanece en numerosos proyectos, empresas y profesionales que hoy continúan esa senda que él ayudó a trazar.

Desde la Asociación han trasladado su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, y ha reiterado su reconocimiento y gratitud a quien fue referente, maestro e inspiración para el diseño en Soria.

"Su aportación permanecerá viva en la hitoria creativa y empresarial de nuestra provincia", ha reiterado.

Desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se han sumado a las condolencias, así como al reconocimiento y gratitud a Paco Castro, autor del logotipo de la Federación, una imagen que ha acompañado y representado al empresariado soriano hasta la actualidad.

Su trabajo supo reflejar con acierto la identidad, la vocación, la unión y la fortaleza del tejido empresarial de la provincia, dejando una huella permanente en la imagen corporativa de la organización y en la historia empresarial de Soria, que hoy sigue viva.

La Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos, di(S), se creó en 2009 para poner en valor la importancia del diseño para las empresas y la sociedad. La Asociación, una de las 46 que forman FOES, trabaja para que se reconozca la labor creativa de los profesionales que la integran.