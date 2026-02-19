La exposición "El Arte de los Carteles" de Semana Santa repasa las de dos cofradías sorianas

Jueves, 19 Febrero 2026 07:23

La Junta General de Cofradías de Soria inaugura mañana viernes, 20 de febrero, la exposición “El Arte de los Carteles” de Semana Santa.

La exposición se podrá visitar hasta el 27 de febrero en el centro cultural Palacio de la Audiencia.

La inauguración se realizará mañana viernes, a las 19:30 horas.

En esta ocasión, la exposición está dedicada a las dos cofradías que celebran este año su 75 aniversario: la de la Oración en el Huerto y la de la Virgen de la Soledad.

La exhibición, es un recorrido por estos documentos anunciadores del territorio soriano a lo largo del tiempo.

La exposición forma parte de los actos programados para la Cuaresma, permitiendo recorrer la evolución estética de la cartelería de la Semana Santa en Soria.

Esta iniciativa fue puesta en marcha en 2022 por la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria y ha permitido conocer diferentes iconografías pasionistas de las Semana Santa de distintos puntos de la geografía española a través de su cartelería.

Por otra parte, del 17 de marzo al 4 de abril, se podrá visitar la exposicón del XVIII concurso de fotografía Semana Santa de Soria.

En esta muestra fotográfica se expondrán imágenes procedentes de la XVIII edición del concurso que la Junta de Cofradías ha venido organizando con esta celebración religiosa como motivo principal.

Se trata de imágenes en las que se muestran todas las cofradías sorianas participando en las distintas procesiones que componen esta fiesta declarada desde el año 2008 de Interés Turístico Regional.