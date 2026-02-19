España registra uno de los peores inicios de año en violencia machista

Jueves, 19 Febrero 2026 08:25

España ha pasado de registrar 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, su número más bajo de la serie histórica, a registrar uno de los peores inicio de año en 2026, con nueve mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja.

Desde 2003, son ya 1.350 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género.

Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 509 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

Las nueve víctimas –las ocho mujeres y la niña– suponen, por tanto, uno de los inicios de año más negros –en apenas un mes y medio– de los últimos ejercicios

Los crímenes triplican el número de los ejercicios anteriores y, también alarmante, el sistema de protección ha fallado en el 62 por ciento de los casos, ya que este porcentaje d mujeres había denunciado.

El sistema de protección está fallando más que nunca.

De las mujeres que el Ministerio de Igualdad ha confirmado este año como víctimas de la violencia de género (a la espera de confirmar todos los extremos en Xilxes), cuatro habían denunciado y, aun así, su grito de ayuda no ha servido para que las fuerzas de seguridad y el sistema judicial hayan sabido protegerlas y evitar su muerte.

Asimismo, el perfil de las asesinadas en este mes y medio vuelve a señalar una tendencia consolidada: el mayor peligro se registra cuando las mujeres maltratadas deciden cortar la relación con el agresor.

Así, seis de las nueve víctimas confirmadas por Igualdad eran exparejas o estaban en proceso de ruptura, frente a una que sí continuaba la relación con el maltratador.

A su vez, el 57,2 por ciento de las asesinadas son mayores de 50 años, frente al 42,9 por ciento que son menores de esa edad, lo que confirma la edad avanzada como un signo de vulnerabilidad.

En 2025 se registraron en España 53 feminicidios íntimos, de los cuales 48 han sido reconocidos oficialmente y 5 permanecen fuera del cómputo institucional.

La prevalencia media estatal se sitúa en 2,12 casos por millón de mujeres, una cifra que, lejos de expresar una distribución homogénea del riesgo, revela, como veremos, desigualdades territoriales.

Andalucía concentra el mayor número absoluto de casos, con 15 feminicidios íntimos, una cifra elevada en comparación con el resto de los territorios.

Le siguen Cataluña con 6 casos y, a distancia, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con 4 casos cada una; Galicia y Asturias con 3 casos.

Con 2 casos encontramos a Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Euskadi y Murcia, mientras que Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra registraron un caso.

Cuando se analiza el impacto relativo sobre la población femenina, es decir, la prevalencia, el mapa cambia de forma significativa.

Extremadura encabeza el ranking estatal con una tasa de 7,50 feminicidios por millón de mujeres habitantes de ese territorio, pese a registrar 4 casos.

Le siguen La Rioja (6,04) y Asturias (5,65). Andalucía encabeza el número de casos, sin embargo, ocupa la mitad de la tabla en el ranking, con una prevalencia de 3,40 (esta no es tan elevada debido a que se trata de la Comunidad Autónoma más poblada de España, habitada por 4.407.606 de mujeres en 2025, que representa casi el 51% de la población total andaluza).

La media de edad de las víctimas se sitúa en torno a los 52 años, mientras que la de los victimarios en 48 años. Ambas medias de edad bajan con respecto a 2024.

Las mujeres asesinadas abarcan prácticamente todas las franjas de edad, desde la primera infancia hasta edades muy avanzadas.

En 2025 se registraron 3 víctimas menores de edad (dos feminicidios infantiles oficiales y un asesinato de una niña de dos años en contexto de violencia comunitaria), lo que vuelve a poner de relieve que el impacto de la violencia machista extrema afecta a las niñas año tras año.

En el otro extremo de las franjas de edad, 26 mujeres mayores, entre 71 y 94 años fueron asesinadas por hombres, una tendencia que se manifiesta en los feminicidios familiares.