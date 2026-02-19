La salida del embalse de la Cuerda del Pozo, único punto en alerta roja en Duero soriano

Jueves, 19 Febrero 2026 08:10

La Confederación Hidrográfica del Duero ha reducido este jueves a un punto del río Duero la alerta roja: la salida del embalse de la Cuerda del Pozo.

Según los datos publicados esta mañana por la CHD, la Cuerda del Pozo desembalsa 82,4 metros cúbicos por segundo, y con tendencia descendente.

Ayer miércoles, la salida del embalse se situó en 85,57 metros cúbicos por segundos.

Además de este punto en alerta roja, hay otros tres puntos en el curso del Duero, en Soria, que están en alerta amarilla en esta jornada del jueves.

En primer lugar, Garray, donde el cauce del río es de 98,35 metros cúbicos por segundo. Ayer miércoles el caudal era de 101,52 metros cúbicos por segundo.

En segundo lugar, Gormaz es otro punto en alerta amarilla, con 149,91 metros cúbicos por segundo.

Y Navapalos es el tercero con 191,43 metros cúbicos por segundo.

Previsión meteorológica

La previsión meteorológica de AEMET para este jueves prevé la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste de la Península y la entrada de altas presiones desde el suroeste a partir del mediodía, estabilizando la atmósfera de sur a norte.

En el tercio norte se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos, siendo los litorales donde se esperan los mayores acumulados.

En el resto peninsular y Baleares, la previsión oficial es nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones menos probables hacia el sur y este, que tenderán a remitir durante la tarde y que no se esperan en el extremo oriental.

Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota estará en torno a los 700-1000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos.

Las temperaturas máximas irán en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior.

Las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste.

El viento será moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, amainando en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día.

Se prevé de intensidad fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán.

También serán probables en interiores del área cantábrica, zonas de altas de la mitad norte y, especialmente, en gran parte del tercio oriental peninsular, donde pueden ser huracanadas en zonas expuestas y en el litoral sur catalán.