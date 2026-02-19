Sevilla dedica un circuito de atletismo, junto al Guadalquivir, a Abel Antón

Jueves, 19 Febrero 2026 07:40

El doble campeón del mundo de maratón, Abel Antón, estará unido para siempre con Sevilla con un circuito junto al río Guadalquivir que llevará su nombre.

El Ayuntamiento de Sevilla homenajeará al atleta soriano creando un circuito de 12 kilómetros junto al río Guadalquivir, con el que Antón será recordado para siempre en la ciudad donde se proclamó campeón del mundo de maratón en el Mundial de Atletismo de 1999.

Con este circuito de 12 kilómetros, entre ida y vuelta, entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, “rendimos homenaje a uno de los más grandes atletas que ha dado España y que se coronó en Sevilla al proclamarse campeón del mundo, en una ciudad que ama el deporte en general y el atletismo en particular”, ha subrayado en la presentación el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El alcalde sevillano ha añadido que “queremos hacer del río Guadalquivir el gran centro deportivo de Sevilla al aire libre en Sevilla, un lugar privilegiado donde practicar cada uno su deporte favorito. Pocos lugares habrá más bonitos para correr que por este circuito, un recorrido en torno al río al que a diario se acercan miles de sevillanos a correr, andar, montar en bicicleta o practicar remo o piragüismo.

El circuito tendrá marcados los puntos kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón para servir de guía a los deportistas que realicen este itinerario que entre ida y vuelta será de 12 kilómetros.

Un curriculum único

Abel Antón (Ojuel, Soria, 1962) es uno de los corredores de fondo más importante que ha dado en su historia el atletismo español.

Ha sido dos veces Campeón del Mundo de Maratón del Mundo, una de ellas en Sevilla en 1999, Campeón de Europa de 10 000 metros lisos, bronce de Europa de 5000 ml, y 3 veces campeón de España de 5000 ml.