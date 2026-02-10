Calendarios de segunda edición de circuitos Soria Puro Oxígeno de BTT y Trail Running

Martes, 10 Febrero 2026 19:48

La Diputación de Soria celebrará este año la segunda edición de los Circuitos ‘Soria Puro Oxígeno’ de BTT y Trail Running, tras la aprobación por parte de la Comisión de Deportes del calendario oficial de pruebas. Los calendarios puede consultarlos a continuación.

El circuito de Trail Running estará compuesto por las siguientes pruebas:

7 de marzo: Soria Puro Oxígeno, en Quintana Redonda.

28 de marzo: Cerco a los Siete Infantes, en Narros.

12 de abril: Arganza Trail, organizada por el Club Deportivo Los Pelendones.

19 de abril: Subida al Palillo, en Golmayo.

2 de mayo: Travesía Alto Duero, organizada por el C.D. Banzai Antártica.

31 de mayo: Kilómetros Vertical Neveros, en Ágreda.

2 de agosto: Trail del Torrezno, en Almaluez.

3 de octubre: Trail del Jalón, en Medinaceli.

17 de octubre: Cebollera Trail, organizada por el C.D. Feder Montaña Valle del Razón.

Por su parte, el calendario del circuito BTT ‘Soria Puro Oxígeno’ para 2026 estará formado por las siguientes citas:

25 de abril: VI Desafío BTT Manzanas de Soria, en El Burgo de Osma.

16 de mayo: La Garreña Pedánea, en Garray.

24 de mayo: BTT Golmayo, en Golmayo.

1 de agosto: Sendas del Duero, en Duruelo de la Sierra.

1 de agosto: San Leonardo Bike Race, en San Leonardo de Yagüe.

12 de septiembre: VIII Tronchaberezos, en Salduero.