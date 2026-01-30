El Trail Cerco a los 7 Infantes, en Narros, abre su plazo de inscripción

Viernes, 30 Enero 2026 07:59

La segunda edición de “Trail Cerco a los 7 Infantes”, que se disputará el 28 de marzo en Narros, ya está en marcha, organizada por el Team Running Destroyer y el Ayuntamiento de Narros.

El pasado miércoles se abrieron las inscripciones para sus diferentes modalidades.

En primer lugar será la 1ª prueba de la VII Copa de Castilla y León en categoría infantil (5,3Km +200m) y cadete (10Km +500m) de la Federación de Montaña, Escalada y senderismo de Castilla y León (FDMESCYL).

Esta segunda prueba de 10 kilómetros también estará abierta a corredores populares (no federados).



La prueba estrella de este día será el Campeonato de Trail Corto de Castilla y León que tendrá una distancia de 16 kilómetros y un desnivel positivo de 850 metros.

Al igual que la prueba anterior también estará abierta a corredores populares o no federados.



También al igual que el año pasado esta carrera (la modalidad de 16Km) formará parte del circuito provincial de Trail Running de la Diputación de Soria.

El plazo de las inscripciones será desde hoy hasta el 20 de marzo y se realizarán a través de:

www.trdestroyer.com

www.fclm.es/competiciones

Primera edición

El 22 de marzo de 2025, se celebró la primera edición de esta carrera de trail que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, con lluvia, frío y abundante barro, permitió a los participantes demostrar una resistencia y un espíritu deportivo admirables.

La carrera, que transcurrió por un recorrido de aproximadamente 16 kilómetros y 800 metros de desnivel, puso a prueba la fortaleza física y mental de los corredores.

Clasificación Absoluta Masculina

Jordán Lázaro Utrilla – 1:16:42 Víctor López Laseca – 1:21:47 Víctor Carrasco Gil – 1:21:50

Clasificación Absoluta Femenina

Virginia Quellca Mamani – 1:50:19 Ana Garcia Garcia – 1:51:58 Laura Gallardo Garcia – 1:59:47

Clasificados por Categorías

SENM (Senior Masculino)

Jordán Lázaro Utrilla – 1:16:42 Víctor López Laseca – 1:21:47 Víctor Carrasco Gil – 1:21:50

MASTEM (Master Masculino)

César Giaguinta Mech – 1:27:27 Denys Casaled Maricos – 1:29:06 Jesús Herce Ortega – 1:30:36

SENF (Senior Femenino)

Ana Garcia Garcia 1:51:58. Bego Peña Aylagas 2:00:06 Vanessa Vuelquez – 2:01:21

MASTEF (Master Femenino)