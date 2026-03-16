La presidenta de CHD rechaza insinuación de burlarse de sorianos afectados por crecida del Duero

Lunes, 16 Marzo 2026 18:42

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, ha rechazado cualquier insinuación de que se haya burlado de los sorianos afectados por las inundaciones en el río Duero, en una imagen publicada en su estado de whatsApp.

Lafuente ha replicado esta tarde a las informaciones difundidsa en algunos medios y en redes sociales en relación a esta imagen, por la que el Partido Popular le ha pedido la dimisión, por burlarse de los sorianos afectados por las inundaciones debido a la crecida del río Duero por el desembalse del pantano de la Cuerda del Pozo.

"La fotografía a la que se hace referencia fue publicada en mi estado de WhatsApp, una función de la aplicación de mensajería que permite compartir de forma temporal imágenes o mensajes únicamente con un círculo cerrado de contactos personales. No se trata de una red social abierta ni de un espacio público de difusión", ha asegurado en un comunicado.

La imagen, según ha reiterado, corresponde a un momento de carácter estrictamente privado y su contenido no guarda relación alguna con las interpretaciones que se han difundido en los últimos días.

"Rechazo de forma rotunda cualquier insinuación de burla hacia las personas afectadas por las recientes inundaciones en la provincia de Soria. Quienes me conocen saben perfectamente que jamás trivializaría una situación que ha causado preocupación y perjuicios a muchos vecinos", ha señalado.





