El PP reitera petición de dimisión de presidenta de CHD por burla a sorianos

Lunes, 16 Marzo 2026 13:55

El Partido Popular de Soria ha reiterado este lunes la petición de dimisión inmediata de la la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, la soriana María Jesús Lafuente, por utilizar las redes sociales para reírse a la cara de todos los sorianos que han sufrido inundaciones hace unas semanas.

Lafuente subió el pasado sábado a su perfil de redes sociales una fotografia suya brindando con una copa de la Diputación provincial de Soria.

El vicepresidente de la institución provincial, José Antonio de Miguel, a preguntas hoy de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación, ha explicado la polémica surgida con la presidenta de la CHD, que después de ser reprobada el viernes por el pleno de la institución provincial, apareció en las redes sociales en una fotografía brindando con una copa de vino con el anagrama de la Diputación.

“Creo que lo hizo con todo el sentimiento de burla que es posible y que la fotografía desprende”, ha censurado.

De Miguel ha calificado este gesto como totalmente inadecuado y el PP por ello ha pedido la dimisión de la presidenta de la CHD.

“La Diputación tiene claro que fue un despropósito los desembalses que se hicieron en los días que se produjeron las inundaciones, cuando el embalse de la Cuerda del Pozo está para regular el Duero y no para soltar agua e inundar a todos los municipios aguas abajo”, ha señalado.

De Miguel ha señalado que la CHD tenía que haber desembalsado antes y no hacerlo supuso inundaciones en muchos pueblos.

“Ha sido un gesto de reírse de todos los sorianos” ha censurado.

En el pleno celebrado el pasado viernes en la institución provincial se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y de Vox una moción donde se reprobaba a la presidenta de la CHD por la gestión de las crecidas del Duero en la provincia.

“Los sorianos merecen explicaciones, responsabilidad y compromiso, no gestos que transmiten indiferencia ante un problema tan grave”, se podía leer en la moción aprobada el pasado viernes por PP y Vox.