Diputación destina 150.000 euros a ayudas para cubrir gastos de vivienda en pueblos

Lunes, 16 Marzo 2026 13:20

La Diputación Provincial de Soria ha celebrado esta mañana la Junta de Gobierno Local, presidida por el vicepresidente José Antonio de Miguel, en la que se han aprobado las bases de una nueva convocatoria de ayudas impulsada por el departamento de Servicios Sociales de la institución provincial. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los vecinos de los municipios de la provincia en el pago de los gastos básicos de vivienda.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros y está dirigida a personas empadronadas y residentes en pueblos de la provincia. Las ayudas permitirán sufragar gastos como la cuota de comunidad, la electricidad y la calefacción.

Además, se establece un límite de ingresos para poder acceder a estas ayudas, que varía en función del número de miembros de la unidad familiar.

En la anterior convocatoria de estas ayudas se distribuyeron 108.875 euros entre 322 solicitantes.

Desde el área de Servicios Sociales se confía en que este año puedan llegar a más familias que lo necesiten, por lo que se está trabajando de forma coordinada con los CEAS para difundir la información por toda la provincia y facilitar que los vecinos puedan solicitarlas.

El plazo de presentación será de un mes desde la publicación de las bases en el BOP, y toda la información estará disponible en la página web de la Diputación Provincial de Soria, dentro del apartado de subvenciones.

La Junta de Gobierno ha aprobado también la adjudicación de las obras para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en varios municipios de la provincia.

En concreto, los puntos de recarga se instalarán en las localidades de Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Garray, Golmayo, Medinaceli, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique y Vinuesa.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Montajes Eléctricos Generales y Aeronáuticos S.L. por un importe total de 145.548,77 euros.

Este proyecto se desarrolla en el marco del programa DUS 5000 y está financiado con fondos europeos, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible y mejorar la red de infraestructuras de recarga en el medio rural de la provincia.

La Diputación de Soria continúa reforzando su apoyo al tejido empresarial de la provincia, especialmente a aquellas empresas que participan en ferias y eventos comerciales para promocionar sus productos dentro y fuera de España. En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases de una nueva línea de ayudas dirigida a empresas agroalimentarias para facilitar la obtención de certificaciones de calidad alimentaria que les permitan acceder a mercados internacionales.

Desde la institución provincial se señala que, cuando las empresas sorianas acuden a ferias internacionales, encuentran más exigencias y requisitos para poder introducir sus productos en otros mercados. Por ello, el departamento de Desarrollo ha puesto en marcha esta iniciativa que pretende ayudar a las empresas a cumplir con estas certificaciones, consideradas en muchos casos una carta de presentación imprescindible para comercializar productos fuera de nuestras fronteras, especialmente en el ámbito de supermercados y grandes cadenas de alimentación.

La nueva convocatoria contará con una partida de 50.000 euros y contempla subvenciones destinadas a cubrir parte de los costes de obtención de estos sellos de calidad. En concreto, la ayuda financiará el 50% del coste de la certificación, con un máximo de 6.000 euros para la obtención de los estándares IFS Food v8 o BRCGS Food Safety; hasta 4.000 euros para la certificación ISO 22000; y un máximo de 3.000 euros para la obtención de la ISO 9001.

Con esta medida, la Diputación Provincial de Soria busca facilitar la internacionalización del sector agroalimentario soriano, mejorar la competitividad de las empresas y abrir nuevas oportunidades de mercado para los productos de la provincia.

Asimismo, se ha aprobado también las bases de la convocatoria de ayudas destinada a impulsar la cooperación entre empresas, con el objetivo de desarrollar mejoras conjuntas en productos o avanzar en la obtención de figuras de calidad que permitan proteger y revalorizar los productos tradicionales de la provincia.

Las ayudas contemplan distintas actuaciones: la realización de estudios y actividades experimentales, subvencionadas al 60% con un máximo de 15.000 euros; los estudios técnicos para amparar productos bajo alguna figura de calidad, con una ayuda del 90% y hasta 40.000 euros; los gastos de participación en ferias, con una subvención del 50% y un máximo de 15.000 euros; y la edición de material promocional, con una financiación del 30% y un límite de 12.000 euros.

Esta convocatoria ha incrementado su presupuesto en 40.000 euros, alcanzando un total de 90.000 euros, con el objetivo de impulsar proyectos que refuercen la imagen y el reconocimiento de productos de la provincia, como la trufa de la mano de los truficultores, así como avanzar en el desarrollo de marcas o figuras de calidad para productos como el chorizo o las manzanas de la provincia.

La Diputación de Soria ha aprobado en la Junta de Gobierno la adjudicación de varias obras y contratos de suministro destinados a mejorar infraestructuras y servicios en la provincia.

En primer lugar, se ha adjudicado a la empresa Vitaqua Depuración de Aguas SLU la segunda fase de la obra de mejora de la depuración de la piscina y los filtros de ósmosis de Navaleno, correspondiente al Plan Diputación 2025 (obra plurianual número 176), por un importe de 159.199,99 euros, al tratarse de la oferta económicamente más ventajosa.

Asimismo, se ha adjudicado a Ciser Obras y Servicios SL la instalación eléctrica parcial de baja tensión en el Palacio de la Diputación Provincial de Soria, por un importe de 132.115,82 euros, siendo también la propuesta más ventajosa de las cinco presentadas.

En materia de suministros para obras provinciales, la Junta de Gobierno ha aprobado varios contratos incluidos en el acuerdo marco de suministros de 2026.

El suministro de 1.500 toneladas de gravillas en el parque de El Burgo de Osma para la realización de riegos bicapa por la brigada provincial se ha adjudicado a Hernando y Dueña SLU por 26.771,25 euros.

Además, el suministro de 2.200 toneladas de zahorras para la carretera provincial Matamala de Almazán – Santa María del Prado (CP SO-P-4178) se ha adjudicado a Canteras Golmayo SAU por 44.189,20 euros.

Por último, el suministro de otras 2.200 toneladas de zahorras para la carretera provincial CP SO-P-5223 se ha adjudicado nuevamente a Hernando y Dueña SLU por 6.497,70 euros, en ambos casos por ser las ofertas económicamente más ventajosas.

Y, en materia de convenios de colaboración, la Diputación de Soria ha aprobado también la firma de varios acuerdos con entidades deportivas y sociales de la provincia.

Entre ellos, el convenio con el Club Deportivo Voleibol Río Duero Soria, dotado con 53.000 euros; el acuerdo con la Asociación de Amigos de Monseñor Romero para la atención a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad durante 2026, con una aportación de 5.000 euros; y el convenio con la Banco de Alimentos de Soria, que contará con una financiación de 7.800 euros para el año 2026.