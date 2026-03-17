Apolo Brass acerca “Acentos” a Colegios Rurales Agrupados de Soria

Martes, 17 Marzo 2026 08:59

El ensemble de viento metal Apolo Brass presenta “Acentos”, un proyecto escénico y musical que reinterpreta desde una mirada contemporánea el clásico de la literatura española El Lazarillo de Tormes.

La iniciativa se desarrolla dentro del Programa de Emprendimiento e Innovación Social de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el apoyo de la Fundación Sabadell e If! Foundation.

La propuesta está especialmente dirigida a los Colegios Rurales Agrupados (CRA), con el objetivo de acercar la música y la literatura a estudiantes del entorno rural.

El proyecto establece un diálogo entre la vida de Lázaro y la realidad de muchos pueblos de la España rural, reforzando la conexión entre patrimonio cultural, educación y territorio, en un formato de sexteto de metales con elementos de teatro musical.

A través de esta fusión artística, Apolo Brass busca acercar la riqueza de la música nacional y el valor del patrimonio literario a nuevas generaciones, especialmente en contextos educativos rurales.

Con esta iniciativa, apuesta por la innovación cultural y educativa con propuestas artísticas de calidad a la España rural, fomentando el acceso cultural en entornos educativos.

Las representaciones tendrán lugar el 18 de marzo a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de Berlanga de Duero; el 19 de marzo a las 11:00 horas en el Salón Municipal de Quintana Redonda; ese mismo día a las 13:00 horas en el Salón Social Ignacio Blanco de Tardelcuende; y el 20 de marzo a las 12:15 en el Centro Cultural de Arcos de Jalón.