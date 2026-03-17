Apolo Brass acerca “Acentos” a Colegios Rurales Agrupados de Soria
El ensemble de viento metal Apolo Brass presenta “Acentos”, un proyecto escénico y musical que reinterpreta desde una mirada contemporánea el clásico de la literatura española El Lazarillo de Tormes.
La presidenta de CHD rechaza insinuación de burlarse de sorianos afectados por crecida del Duero
La iniciativa se desarrolla dentro del Programa de Emprendimiento e Innovación Social de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el apoyo de la Fundación Sabadell e If! Foundation.
La propuesta está especialmente dirigida a los Colegios Rurales Agrupados (CRA), con el objetivo de acercar la música y la literatura a estudiantes del entorno rural.
El proyecto establece un diálogo entre la vida de Lázaro y la realidad de muchos pueblos de la España rural, reforzando la conexión entre patrimonio cultural, educación y territorio, en un formato de sexteto de metales con elementos de teatro musical.
A través de esta fusión artística, Apolo Brass busca acercar la riqueza de la música nacional y el valor del patrimonio literario a nuevas generaciones, especialmente en contextos educativos rurales.
Con esta iniciativa, apuesta por la innovación cultural y educativa con propuestas artísticas de calidad a la España rural, fomentando el acceso cultural en entornos educativos.
Las representaciones tendrán lugar el 18 de marzo a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de Berlanga de Duero; el 19 de marzo a las 11:00 horas en el Salón Municipal de Quintana Redonda; ese mismo día a las 13:00 horas en el Salón Social Ignacio Blanco de Tardelcuende; y el 20 de marzo a las 12:15 en el Centro Cultural de Arcos de Jalón.