La Diputación presenta “De Tierra y Agua”, un diálogo entre fotografía y poesía

Martes, 17 Marzo 2026 13:20

El fotógrafo Jesús Muñoz Monge y el poeta Néstor Carmona han publicado el libro “De Tierra y Agua”, una obra editada por la Diputación de Soria con más de 500 ejemplares, en la que la poesía y la imagen se unen para mostrar los paisajes más curiosos que se forman en la naturaleza de nuestra provincia.

El diputado de Cultura de la Diputación de Soria, Enrique Rubio, ha presentado esta mañana junto al fotógrafo Jesús Muñoz Monge el libro “De Tierra y Agua”, un proyecto que une fotografía y poesía en una simbiosis que reflexiona sobre la identidad soriana.

La obra fusiona la mirada fotográfica de Muñoz Monge con los versos del poeta cántabro Néstor Carmona, dando lugar a un diálogo entre imagen y palabra que explora el paisaje como espacio de memoria, tiempo e identidad. Durante el acto, Rubio ha destacado que el libro captura momentos que en Soria resultan “eternos”, reflejando un entorno que permanece vivo gracias al respeto generacional por la naturaleza.

El diputado ha definido el volumen como una “simbiosis perfecta” entre fotografía y poesía, calificándolo además como un “regalo para la provincia” que la institución ha querido respaldar para acercarlo a todos los sorianos. Asimismo, ha subrayado la “delicadeza” de la edición, poniendo en valor el trabajo de maquetación de Roberto Peña y la implicación del Departamento de Cultura.

Por su parte, Jesús Muñoz Monge ha descrito “De Tierra y Agua” como una “experiencia visual” concebida para ser disfrutada con calma y en silencio.

El proyecto nació tras un encuentro entre el fotógrafo y el poeta en el festival de poesía de Muriel Viejo, y se articula en torno a una selección de 36 imágenes, escogidas por Carmona de entre un archivo de más de 200, que destacan por su capacidad de provocar una reacción emocional en el espectador.

El título del libro alude a los elementos esenciales que configuran tanto el paisaje como al propio ser humano.

En este sentido, Rubio ha resaltado la “frescura lírica y visual” de la obra, evocando la metáfora presente en el prólogo que la describe como una “lechuga de 36 hojas”, en alusión a su estructura y a su mirada renovada, alejada de interpretaciones convencionales del territorio soriano.

La publicación, con una tirada de 500 ejemplares, propone un recorrido evocador, en ocasiones cercano a la abstracción, por distintos enclaves de la provincia, incluyendo espacios emblemáticos como los pinares de Vinuesa. Más allá de su valor documental, el libro invita a una contemplación pausada del paisaje, atendiendo a los detalles y a las huellas culturales que lo configuran.

La presentación oficial al público tendrá lugar el próximo 23 de marzo, a las 20:00 horas, en el Casino de Soria, en un acto abierto que contará con la participación de los autores y que se plantea como un encuentro cercano para compartir esta visión universal del paisaje soriano.

Con esta iniciativa, la Diputación de Soria refuerza su compromiso con la promoción cultural y la difusión de propuestas que ponen en valor el patrimonio y la identidad de la provincia desde una perspectiva contemporánea.