Fundación Cibervoluntarios forma a 300 sorianos en competencias digitales

Miércoles, 18 Marzo 2026 07:26

Fundación Cibervoluntarios se ha sumado al Día Internacional del Aprendizaje Digital, el 19 de marzo, para reclamar la importancia de la formación en competencias digitales para garantizar una auténtica soberanía digital ciudadana.

Según el Informe Sociedad Digital 2024 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, en torno al 30% de la población española no tiene competencias digitales básicas, cifra que asciende al 43% en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En este contexto, Fundación Cibervoluntarios ha formado solo en el último año a más de 300 personas en Soria y, en su 25 aniversario, ha reivindicado una tecnología que más que nunca garantiza la independencia ciudadana.

Declarado por la UNESCO el 19 de marzo, el Día del Aprendizaje Digital reconoce que la apropiación tecnológica es esencial para frenar la pobreza digital y garantizar una capacidad real de decisión, participación y defensa de derechos en el entorno tecnológico. Fundación Cibervoluntarios lleva por bandera esa defensa de la ciudadanía como un agente activo en la sociedad tecnológica, que defendió en la Asamblea de la Naciones Unidas el pasado diciembre.

“El gran reto que tenemos por delante es ayudar a que todas las personas tengan las competencias necesarias que les permitan ser parte activa en la cocreación y diseño de las tecnologías para atender sus necesidades, acceder a las mismas oportunidades en educación, salud y empleo, defender sus derechos y participar activamente en la sociedad”, ha afirmado la presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda: “Estos son los pilares de una sociedad inclusiva, sin el conocimiento y el uso de la tecnología esto es imposible hoy en día”.

25 años de garantía

En su 25 aniversario, la Fundación refuerza su compromiso para que las oportunidades de la digitalización lleguen a toda la sociedad, apoyada en una red de 4.500 personas cibervoluntarias y la colaboración con más de 7.000 entidades en toda España.

Cada semana desarrolla unas 280 actividades formativas, en su mayoría presenciales, dirigidas especialmente a personas mayores, mujeres, jóvenes, población rural y colectivos en situación de vulnerabilidad digital.

Fundación Cibervoluntarios realiza diversos proyectos para que toda la ciudadanía desarrolle sus competencias digitales: desde formaciones adaptadas a personas mayores hasta otras dedicadas a potenciar el talento digital joven o a democratizar la inteligencia artificial para todos.

El objetivo es claro: que nadie quede fuera del acceso a oportunidades educativas, laborales o sociales por falta de formación digital.