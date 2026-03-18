El Centro Soriano en Zaragoza reconoce a la ex-magistrada María José Hernández Vitoria

Miércoles, 18 Marzo 2026 07:36

El Centro Soriano en Zaragoza entrega esta tarde el premio Moíses Calvo a la exmagistrada María José Hernández Vitoria.

El galardón ostenta el nombre del primer presidente del centro soriano, que a la condición de fundador de la entidad suma haber sido la figura más destacada de la colonia soriana hasta la fecha en la capital aragonesa, debido a su dedicación, constancia y esfuerzo.

La entrega tendrá lugar esta noche en el marco de una cena en el Gran Hotel de Zaragoza, presentado por la periodista de ascendencia soriana Marta Garú.

Este premio nació en 2010 como respuesta a la inquietud por parte del Centro Soriano de reconocer a aquellos que a lo largo de su trayectoria personal y/o profesional han destacado de entre los sorianos residentes en la comunidad aragonesa.

María José Hernández Vitoria, nacida en Ágreda, es una magistrada destacada en el ámbito del derecho social, reconocida por su compromiso con la justicia laboral y su papel pionero en la judicatura aragonesa.

A lo largo de su trayectoria, ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la consolidación del orden social dentro del sistema judicial.

La premiada se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Ingresó en la carrera judicial en la década de 1980 y ejerció en diversos destinos vinculados al orden social, acumulando una amplia experiencia tanto en juzgados como en órganos colegiados, y participando en resoluciones relevantes en materia laboral y de seguridad social.

En septiembre de 2019 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.

Este nombramiento supuso un hito en la judicatura aragonesa y un avance significativo en la representación femenina en los altos órganos judiciales.