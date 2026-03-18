La Junta incluye a 14 localidades sorianas en listado para recibir ayudas por inundaciones

Miércoles, 18 Marzo 2026 08:11

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha incluido a 14 localidades sorianas en el listado de términos municipales afectados en Castilla y León por las inundaciones en febrero de este año.

La citada consejería ha publicado este miércoles en el BOCyL la orden que completa el listado de los términos municipales de Castilla y León afectados por las inundaciones en febrero de 2026.

Ante la situación extraordinaria y excepcional generada por las inundaciones sucedidas en Castilla y León en febrero de 2026, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de febrero, aprobó el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por dichas inundaciones.

En la provincia de Soria, la Junta ha incluido a 14 localidades: Almarza, Almazán, Cubo de la Solana, El Burgo de Osma, El Royo, Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Molinos de Duero, Salduero, San Esteban de Gormaz, Soria, Ucero y Vinuesa

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/03/18/pdf/BOCYL-D-18032026-53-5.pdf

El listado establecido en el apartado anterior podrá ser completado por órdenes sucesivas si a ello hubiere lugar.