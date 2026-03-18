Diputación dictamina, con un millón, el plan de empleo para municipios de Soria

Miércoles, 18 Marzo 2026 12:50

El Plan de fomento al empleo para los municipios sorianos, que el año pasado permitió la contratación de 225 personas, ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión de Desarrollo de la Diputación de Soria.

La Comisión de Desarrollo reunida en la mañana de hoy bajo la presidencia de Saturnino de Gregorio ha dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los diputados el Plan de Fomento al empleo para los municipios dotado de 1.000.000 euros de fondos propios.

En esta ocasión se ha adelantado en dos meses su dictamen favorable, para poder contar cuanto antes con la autorización de la Junta de Castilla y León, para su definitiva aprobación en la Junta de Gobierno Local de la Diputación, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su puesta en activo.

Se proponen diez modalidades de contratos, cuatro más que en los años anteriores, que podrán llevar a cabo los ayuntamientos solicitantes: El contrato de jornada completa por 180 días; El contrato de jornada completa por 90 días; El contrato de 120 días al 75% de la jornada; El contrato a tiempo parcial entre dos ayuntamientos a 180 días; El contrato a jornada completa, durante un año, para ayuntamientos en los que se ubican los centros Conect; Por último, el contrato de media jornada por 180 días.

Los cuatro nuevos modelos de contrato propuestos en la Comisión son: Un mes a jornada completa; Dos meses a jornada completa; Un año a jornada completa; Y un año a media jornada. Estas cuatro modalidades serán objeto de consulta a la Consejería de Empleo para ver su encaje en el plan de empleo regional.

En todos los casos, el contrato se concertará en la modalidad de contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo y en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación.

Este Plan de Empleo permitirá contrataciones destinadas en su mayor parte a la realización de obras y servicios de interés general y social en municipios y entidades locales menores y en mancomunidades con una población inferior a los 20.000 habitantes.

El diputado responsable del área de Desarrollo, Saturnino de Gregorio, ha destacado que el objetivo de este plan es permitir que todos los ayuntamientos de la provincia puedan contratar desempleados para llevar a cabo diversos servicios municipales que, de otra forma, no se podrían prestar, y además impulsa de forma importante el empleo en las zonas rurales.

Este nuevo Plan de Empleo deberá pasar por la Junta de Gobierno Local de la Diputación provincial y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que se cuente con la aprobación de la Junta de Castilla y León.

Los criterios de otorgamiento de la subvención dependerá del número de parados con el que cuente el municipio, conforme a los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

La Comisión de Desarrollo también ha dictaminado favorablemente el convenio de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos titulares de centros de educación infantil para ayudar en su financiación. Concretamente se conceden una subvención de 7.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los 18 centros existentes en Almarza, Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Langa de Duero, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de yagüe, San Pedro Manrique y Vinuesa.

Por último, se ha informado de la presencia de la Diputación provincial con un stand institucional propio de 260 metros cuadrados en la Feria Alimentaria de Barcelona donde participan un total de 18 empresas agroalimentarias sorianas.