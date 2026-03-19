Tierras del Cid activa oportunidades en medio rural con proyecto "Raíces y Horizontes"

Jueves, 19 Marzo 2026 09:10

La Asociación Tierras Sorianas del Cid inicia el proyecto “Raíces y Horizontes” (RootRural), una iniciativa que nace con la misión de cambiar la visión sobre los recursos y las oportunidades del medio rural, reforzando el aprendizaje, la innovación social y la implicación de la población local.

El proyecto, financiado a través del programa Erasmus+ de la Unión Europea, plantea un recorrido formativo y práctico para identificar oportunidades, desarrollar competencias (emprendimiento, liderazgo y digitalización) y convertir ideas en iniciativas reales con impacto en el territorio, combinando formación, laboratorios de cocreación y una dimensión europea de intercambio de buenas prácticas.

“Raíces y Horizontes” se dirige a personas adultas que viven en entornos rurales y también a actores locales y administraciones que buscan herramientas para dinamizar su comunidad con enfoques innovadores y colaborativos.

La iniciativa se desarrollará en cooperación con Portugal junto a la Asociación Rural Move, favoreciendo el aprendizaje entre territorios, el networking internacional y la creación de redes transnacionales que perduren más allá de las actividades.

Tierras del Cid ya ha hecho una primera visita al socio portugués, que tiene su sede en Miranda do Douro, una zona rural con muchas similitudes con la zona soriana, cuyo nexo de unión es el Duero, furo de lo cual salió este proyecto.

En esta primera visita se realizó el pasado mes de febrero, el equipo técnico de Tierras del Cid pudo conocer de primera mano proyectos de innovación en torno a sectores como la cuchillería, la recuperación del mirandés (lengua propia de la zona), o proyectos de dinamización sociocultural.

Además, esta primera visita sirvió para poner en marcha el proyecto y fijar las fechas de las actividades y viajes programados en el proyecto.

El programa estará abierto tanto a quienes quieran impulsar una actividad económica en el medio rural como a quienes estén promoviendo un proyecto social (por ejemplo, desde una asociación o desde su propio pueblo) y deseen participar en los talleres formativos y en los laboratorios de cocreación.

Además, todas las personas participantes contarán con mentorizaciones personalizadas con una empresa consultora (acceso gratuito para las personas inscritas), y los proyectos mejor valorados podrán optar a participar en los viajes programados a Portugal con gastos cubiertos.

El próximo 25 de marzo se celebrará en el Vivero de Empresas de San Esteban de Gormaz el primer taller formativo “¿Para qué y por qué hago todo esto? Estrategia y primeros pasos en un proyecto emprendedor”, una formación dirigida a personas interesadas en poner en marcha iniciativas empresariales o sociales en el medio rural.

La sesión, que también podrá seguirse de forma online a través de Zoom, ofrecerá herramientas prácticas para transformar ideas en proyectos viables, trabajando aspectos como el propósito del emprendimiento, la definición de la propuesta de valor, la identidad del proyecto o las primeras fases de validación de una iniciativa.

El taller, que se desarrollará de 16:00 a 19:00 horas, forma parte de una serie de cuatro talleres formativos. Las plazas son limitadas y previa inscripción a través de la web de Tierras del Cid.

Sobre el proyecto RootRural

“Raíces y Horizontes: Cultivando la Cultura de las Oportunidades en el Territorio” (RootRural) es un proyecto formulado en el marco de Erasmus+, Acción KA210-ADU (Small-scale partnerships in adult education), con una duración prevista de 14 meses (01/11/2025–31/12/2026) y un presupuesto total indicado de 60.000 euros.

El proyecto plantea como objetivos principales ampliar oportunidades de aprendizaje en zonas rurales, desarrollar competencias en emprendimiento/liderazgo/digitalización, activar espacios locales e innovadores (laboratorios de cocreación) y reforzar la participación cívica y el arraigo territorial, incorporando intercambio europeo y redes transnacionales para compartir buenas prácticas.

Las actividades del proyecto se estructuran en cinco ejes: coordinación y gestión; formación en cultura de oportunidades; laboratorios de oportunidades y cocreación; networking internacional; y comunicación, diseminación y sostenibilidad (incluida la elaboración de una “Guía de Transformación Rural” como recurso replicable).

Conoce toda la información oficial sobre Root Rural en: www.tierrasdelcid.es