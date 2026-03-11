El CAEP Soria organiza el primer Meeting de Saltos

Miércoles, 11 Marzo 2026 16:22

El CAEP Soria organizará el próximo sábado el primer Meeting de Saltos.

El Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva acercará el próximo sábado el atletismo de un modo que pocas veces los aficionados han visto.

Será a pie de pista para que las personas que asistan al meeting casi puedan tocar a los atletas y sentir la adrenalina de estos deportivas.

El meeting será este próximo sábado, a partir de las seis de la tarde, en el módulo cubierto de atletismo Diego Barranco.

Se comenzará a las seis con salto de altura y hora y media después, comenzará la competición de salto con pértiga.