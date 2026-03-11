Las Cofradías de Soria presentan programa y cartel de Semana Santa

Miércoles, 11 Marzo 2026 16:29

La Junta General de Cofradfas de Soria presentará mañana jueves el prógrama de la Semana Santa 2026.

La presentación será a las 20:00 horas en el salon de actos del Centro Cultural Gaya Nuno.

En esta convocatoria se presentará el cartel anunciador y el programa de actividades, en un acto abierto al publico.

Previamente, la Junta General de Cofradías explicará en rueda de prensa el programa.