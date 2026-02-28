NNGG anima a los jóvenes a respaldar la candidatura de Mañueco

Sábado, 28 Febrero 2026 14:36

Nuevas Generaciones ha animado a los jóvenes sorianos para que ejerzan su derecho al voto respaldando al Partido Popular en las urnas en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Miembros de Nuevas Generaciones acompañados de responsables populares ha instalado una mesa informativa en la Plaza Mariano Granados para explicar la posibilidad de ejercer el voto por correo para todos aquellos que no vayan a estar en su colegio electoral el próximo 15 de marzo, sobre todo dirigido a los más jóvenes que se encentren estudiando fuera de la provincia.

Irene Carmona, presidenta de NNGG, ha destacado que es fundamental para las elecciones del próximo 15 de marzo que haya una alta participación de todos los sorianos, por lo que se está informando sobre la posibilidad de que por motivos personales o profesionales que estén en lugar distinto, tienen la opción de ejercer el derecho al voto por correo.

Se puede solicitar hasta el 5 de marzo, bien presencialmente en cualquier oficina de Correos, o también online en Correos.es.

Tras recibir la documentación hasta el 8 de marzo, y el envío del voto se puede llevar a cabo hasta el 11 de marzo, depositando el voto en la oficina de Correos.

Carmona ha destacado la importancia de la participación, que es la base del sistema democrático que tenemos en España, defendiendo la Monarquía parlamentaria y la división de poderes, puesta en cuestión por el Gobierno socialista de Sánchez.

Los miembros de Nuevas Generaciones han animado a los jóvenes sorianos a ejercer su derecho al voto respaldando al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco en una campaña en positivo que huye de la polarización y la confrontación política.

La mejor opción" tanto para Soria como para Castilla y León es que de las urnas salga un Gobierno del Partido Popular en solitario, que "garantice estabilidad, buena gestión y una respuesta eficaz a las necesidades reales de los ciudadanos". Defendido una política centrada en las personas y en la resolución de sus necesidades reales.

El PP de Soria está haciendo una campaña en positivo, basada en hablar de los problemas reales de la ciudadanía, de la prestación de los servicios sociales básicos, de la educación, así como de la defensa del campo, de los agricultores y de los ganaderos, "sectores fundamentales para la provincia de Soria".

Los jóvenes populares han resaltado igualmente la necesidad de huir de la confrontación y de la polarización política, apostando por mostrar "la buena gestión" del actual Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, como aval para seguir gobernando la Comunidad.