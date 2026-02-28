Conductor herido en accidente en comarcal 116, en El Burgo de Osma
Un conductor, de 55 años, ha necesitado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico en la comarcal CL-116, en El Burgo de Osma.
A las 8:33 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el km 4 de la CL-116 en Burgo de Osma.
El alertante ha explicado que un vehículo ha sufrido una salida de vía y que hay un varón de 55 años atrapado y consciente en el interior.
Se ha trasladado aviso a Policía Local de Burgo de Osma, a Guardia Civil de tráfico, a Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias - Sacyl.
Emergencias sanitarias ha enviado una ambulancia soporte vital básico y al equipo médico del PAC (Punto de Atención Continuado) de Burgo de Osma.