Bomberos de la Diputación intervienen en incendio de vivienda en Matanza de Soria

Domingo, 22 Febrero 2026 19:24

Bomberos de la Diputación del Parque de la Ribera, tras un aviso del 112 recibido a las 21:59 horas del sábado, han acudido a un incendio declarado en una vivienda de Matanza de Soria.

Al llegar al inmueble el incendio ya se encontraba sofocado, y los bomberos han procedido a revisar la estufa de leña y todo el trayecto de tuberías de la chimenea por la planta baja, primer piso y buhardilla.

Han desconectado los fusibles del cuadro donde se encuentra el contador de la vivienda.

Con presencia de la Guardia Civil y sanitarios de la ambulancia que ha atendido a una mujer que presentaba quemaduras, trasladándola al centro de Salud de San Esteban de Gormaz y posteriormente al centro hospitalario Santa Bárbara de Soria capital.

En el incidente han trabajado tres bomberos profesionales del parque de la Ribera que se han desplazado con un vehículo rural pesado y un vehículo de altura.