La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de falsedad documental

Viernes, 27 Febrero 2026 14:27

La Policía Nacional ha detenido en Soria a dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental en la realización de un examen de idiomas necesario para solicitar la nacionalidad española.

A lo largo del año se realizan en la ciudad de Soria exámenes de español dirigidos a personas extranjeras para obtener un diploma nivel A-2 de lengua extranjera que es un requisito indispensable para aquellos ciudadanos, residentes legales en este país, no hispano hablantes, que pretendan solicitar la nacionalidad española.

Entre las distintas actividades que realiza la Policía Nacional relacionadas con sus competencias en materia de extranjería, está la del control de documentación de las personas que se presentan a estas pruebas.

En el ejercicio de estas funciones agentes de la de la Comisaría Provincial de Soria, realizaron un control en la realización de una de estas pruebas.

Durante dicho control, observaron que los rasgos fisonómicos de una persona que pretendía hacer el examen no coincidían con los de la persona inscrita para la realización del mismo.

Por ello se procedió a verificar la documentación comprobándose que la documentación era original, que correspondía a la persona que estaba inscrita a las pruebas pero que el hombre que se había presentado con esa documentación al examen estaba suplantando al que debería estar haciendo la prueba por lo que se procedió a su detención y a su traslado a dependencias policiales.

Los funcionarios policiales continuaron sus pesquisas y lograron localizar al titular de la documentación original y que figuraba inscrito para la realización del examen, tratándose de un vecino de la localidad de Zaragoza, que finalmente también fue detenido.

De toda la actuación policial se dio debida cuenta a la autoridad judicial.