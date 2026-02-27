Conductor herido al chocar con mediana en A-2, en Medinaceli

El conductor de un vehículo ha resultado herido al mediodía de hoy tras sufrir un accidente en la A-2, en Medinaceli.

El siniestro se ha registrado a las 12.38 horas y ha consistido en la colisión de un turismo contra la mediana en el punto kilométrico 151 de la A-2, en Medinaceli sentido Madrid.

El conductor ha resultado herido, presentando traumatismos en pierna y espalda.

Según ha indicado el alertante, ha salido humo del vehículo, por lo que ha sido necesaria la presencia de bomberos.

Se ha avisado a los bomberos de la Diputación de Soria, a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.